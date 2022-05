Encuesta EF: Morena se perfila para ‘arrasar’ y llevarse estos 4 estados en elecciones 2022

El Financiero

Por Alejandro Moreno

La encuesta más reciente de El Financiero muestra que no hay nada para nadie en Durango.

Morena llega a la semana previa a las elecciones para gobernador del 5 de junio con ventajas en intención de voto en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, mientras el PAN y aliados lideran en Aguascalientes, y Durango se mantiene en empate estadístico, según revelan las más recientes encuestas de El Financiero.

En Hidalgo, el morenista Julio Menchaca obtiene 54 por ciento de las preferencias electorales, 20 puntos adelante de Carolina Viggiano (PAN-PRI-PRD), quien registra 34 por ciento.

En Oaxaca, Salomón Jara (Morena-PT-PVEM-PUP) cuenta con 56 por ciento de la intención efectiva de voto, 29 puntos porcentuales adelante de Alejandro Avilés (PRI-PRD), quien tiene 27 por ciento.

Mientras, en Quintana Roo, Mara Lezama (Morena-PT-PVEM-Fuerza por México) atrae 44 por ciento de las preferencias, mientras que Laura Fernández (PAN-PRD-Confianza por Quintana Roo) llega a 31 por ciento, una diferencia de 13 puntos.

En Tamaulipas, Américo Villarreal (Morena-PT-PVEM) cuenta con 49 por ciento de apoyo, 10 puntos delante de César ‘Truko’ Verástegui (PAN-PRI-PRD), que recibe 39 por ciento en la encuesta.

En Aguascalientes, Teresa Jiménez, candidata del PAN-PRI-PRD, obtiene 48 por ciento de la intención de voto, 13 puntos adelante de la morenista Nora Ruvalcaba, quien registra 35 por ciento en la encuesta.

En Durango prevalece un empate estadístico: Esteban Villegas (PAN-PRI-PRD) obtiene 46 por ciento de la intención efectiva de voto en la encuesta, mientras que Marina Vitela (Morena-PT-PVEM-RSP) obtiene 45 por ciento, apenas un punto de diferencia, dentro del margen de error de la encuesta.

Participación apunta a la baja

Los sondeos realizados sugieren que la participación del 5 de junio podría ser menor a la registrada en los mismos estados hace seis años, en 2016. En ese año se registró una participación promedio de 56 por ciento, con su nivel más alto en Hidalgo, 60 por ciento, y el más bajo en Aguascalientes, con 52 por ciento.

Según las encuestas, la participación en este año podría promediar alrededor de 45 por ciento en las seis entidades, destacando Aguascalientes, con 49 por ciento de participación estimada, y Durango y Tamaulipas, con la más baja, alrededor de 40 por ciento.

Metodología: Encuestas a nivel estatal realizadas del 18 al 27 de mayo de 2022. Se entrevistaron en total 4,560 adultos con credencial para votar vigente.

Aguascalientes: 820 entrevistas con método mixto (420 en vivienda y 400 por teléfono); margen de error estimado (ME) +/-3.4%; tasa de rechazo (TR) 61%. Durango: 820 entrevistas con método mixto (420 en vivienda y 400 por teléfono); ME +/-3.4%; TR 50%. Hidalgo: 800 entrevistas con método mixto (400 vivienda, 400 teléfono); ME +/-3.5%; TR 60%. Oaxaca: 820 entrevistas con método mixto (420 vivienda, 400 teléfono); ME +/-3.4%; TR 57%. Quintana Roo: 600 entrevistas por teléfono; ME +/-4%; TR 66%. Tamaulipas: 700 entrevistas por teléfono; ME +/-3.7%; TR 63%. Se empleó un muestreo probabilístico, ya sea de generación aleatoria de número telefónicos o polietápico con base a las secciones del INE para las entrevistas en vivienda.

“Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”.

Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas a cada uno de los institutos estatales electorales correspondientes.

Patrocinio y Realización: EL FINANCIERO

