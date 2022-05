Todo Chihuahua es turístico

Por: Manuel Narváez Narváez

El congreso estatal apruebó la creación de la secretaria de turismo para el estado de Chihuahua.

Como se recordará durante la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, la gobernadora Maru Campos hizo el compromiso de subir crear la secretaria de turismo, para que cuente con mayor presupuesto y se impulse mejor esta actividad económica.

Fue en la legislatura local LXI (2004/2007) cuando se creó la comisión de turismo en el congreso local y, pese a haberse redactado la primera ley estatal en la materia, no fue sino hasta el 2013 cuando de promulgó en el periódico oficial del estado dicho cuerpo normativo.

Chihuahua era la única entidad federativa que no contaba con una legislación en la materia ni con la respectiva secretaria, pese a tener una oferta turística variada y fuerte.

En efecto, en el presupuesto de este año no se contemplan recursos para crear dicha secretaria, pero la mandataria estatal reconoció que no habrá impacto presupuestal, pues apuesta al compromiso de “lideres comprometidos con los proyectos y la promoción turística”.

Sin soslayar la convicción de la gobernadora por apostarle a una tan noble actividad económica que genera divisas importantes para el estado, es imperativo poner orden a través de las políticas públicas en materia turística.

Huelga decir que los ingresos de las arcas estatales generados por esta actividad provienen del impuesto sobre el hospedaje, el cual asciende a unos 80 millones de pesos anuales.

El ISH del 4% que pagan el visitante por la renta de una habitación en los hoteles y ¿moteles? en la entidad, es utilizado para la difusión de los atractivos turísticos más conocidos.

Juárez y Chihuahua aportan los principales ingresos sobre este rubro, y en menor proporción la sierra Tarahumara.

Resulta obvio que, en la preeminencia de las grandes ciudades en la captación del impuesto sobre hospedaje, sean los empresarios hoteleros organizados los que orienten el gasto de dichos recursos para promover convenientemente las campañas de difusión hacía donde están sus intereses.

La entidad es vasta en oferta turística, de norte a sur y de este a oeste, sin embargo, son pocas las zonas que acaparan el turismo que, se estima, son más de 4 millones de visitantes al año.

Ciertamente la variedad turística y la infraestructura hotelera que se ofrece es competitiva, eso es visible en Chihuahua donde el turismo médico y para convenciones se ha consolidado.

En Juárez el turismo de negocios es muy fuerte, pero no cuenta con un centro de convenciones, sin mencionar que tiene una rica historia que contar.

El estado no es un destino de playa, pero sí de la majestuosidad de los paisajes y de los contrastes naturales, solo que se concentra mayormente en tres destinos.

En lo que concierne a la gobernadora, ella debe convencer a “lideres” para elaborar una mejor guía turística que le haga justicia a la región centro sur, a la ruta Aldama-Coyame Ojinaga, a Cuauhtémoc-Rubio-Guerrero, a Parral, municipios aledaños y hasta Jiménez, a Balleza, Gpe y Calvo y Gucahochi, por mencionar algunas.

Además de la imponente sierra Tarahumara, las dunas, la atención médica, la caza, las representaciones históricas, los vasos de agua interiores, los vinos y bebidas galardonadas, Chihuahua tiene una gastronomía que explotar y rutas desafiantes para los deportes extremos de talla internacional como la ardiente en el noreste.

La derrama económica que genera el turismo tiene a México en el segundo lugar mundial de visitantes extranjeros -Chihuahua está fuera de los 10 principales destinos nacionales-, y es la tercera fuente de ingresos del país.

Para aprovechar mejor las bondades del turismo y distribuirla con justicia se requiere mucho talento, mano izquierda y corazón solidario con los demás.

