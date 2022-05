Juárez: La administración municipal está cuidando El Chamizal: Alcalde

Ciudad Juárez, Chih., a 27 de mayo del 2022.- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar señaló que el Gobierno Municipal está cuidando y protegiendo el parque El Chamizal.

Indicó que es un lugar que la administración recibió con grandes cantidades de basura y en este momento trabajan para hacer de este sitio un parque limpio, además de desarrollar un sistema de riego para todo el parque, el cual una vez instalado, permitirá el poder plantar más árboles.

Agregó que se trabaja en la creación del consejo de administración, como parte de lo que se establece en el contrato de cesión del Gobierno Federal al Municipal y que debió crearse desde que el parque fue entregado al municipio.

“Hace 35 años se ordena que se haga un consejo de administración y en 35 años no se hecho, ahorita en este momento somos parte de esa no solución, lo vamos a crear, no es una ocurrencia del municipio es un mandato y lo vamos a crear”, puntualizó.

Agregó que será respetuoso en caso de que se tengan recursos legales sobre esta disposición, pero mientras tanto es responsabilidad del Municipio cuidar del parque más importante de la ciudad.

