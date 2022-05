México cayó en estanflación moderada: precios altos y PIB de 1%

Publimetro

Por Mario Mendoza Rojas / @SoyMrMoney

El Inegi reportó que la economía de México repuntó 1% en el primer trimestre de 2022; cifra que aún está 2.5% debajo de lo registrado antes de la pandemia.

México cayó en proceso de estanflación moderada, donde la economía se estanca y la inflación –o incremento de los precios- llega a niveles muy altos, alertaron especialistas consultados por Publimetro.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el país creció de 1% del Producto Interno Bruto (PIB), durante el primer trimestre de 2022; cifra que no alcanza ni para recuperar lo perdido en la pandemia del Covid-19.

Ello, después de que la economía mexicana se desplomó 8.5% en 2020 por causa del coronavirus; y del rebote de 5% que registró en 2021, gracias a la recuperación que iniciaron los sectores productivos más importantes.

La directora de Análisis Económico del Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller, explicó a Publimetro que, de acuerdo con los datos del Inegi, el desempeño del país todavía está 2.5% por debajo del nivel registrado antes de la pandemia.

Estimó que, tras el repunte de 1% en primer trimestre, el PIB apenas llegará a una tasa de 1.5% al cierre de 2022; dato que muestra la debilidad, rezago y estancamiento económico del país.

La especialista indicó que el estancamiento del PIB, aunado a los altos índices de inflación –que suman seis meses por arriba de 7%, con un pico de 7.68% en abril- confirma que México entró a una “fase de estanflación moderada”.

México está en un ciclo recesivo

El profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Raymundo Tenorio Aguilar, advirtió que –además del proceso de estanflación- México atraviesa un ciclo recesivo desde agosto de 2018; causado por una caída importante en los niveles de inversión, consumo y gasto público.

Explicó que, aun cuando una economía entra en recesión al sumar dos trimestres consecutivos con tasas negativas del PIB, el deterioro de dicho indicadores evidencia que el país lleva cuatro años con una tendencia recesiva; que afecta el crecimiento, creación de empleo y el bienestar de las familias.

Tenorio Aguilar precisó que entre agosto de 2018 y mayo de 2022 la inversión productiva –en nuevas fábricas, maquinaria e infraestructura- se contrajo de 19.6% a 16.4% del PIB; mientras que el consumo bajó de 75% a 72% y el gasto público disminuyó de 4.3% a 3.1% del mismo indicador.

Refirió que, frente a tal panorama, México no solo cayó en estanflación, sino que está expuesto a una tasa de crecimiento máxima de 1.8% en 2022 y un regreso a un desempeño “mediocre” de 2% entre 2023 y 2024; cuyo impacto se traduce en informalidad laboral, desempleo y deterioro en el ingreso de las familias.

“Con la tasa de 1% del PIB del primer trimestre de 2022, el valor de la economía cayó a niveles de 2016; el ingreso promedio de los mexicanos cayó de nueve mil 960 a ocho mil 150 dólares anuales en igual periodo; mientras que 58% de los nuevos empleos están en la informalidad”, apuntó el especialista.

Daños de la estanflación

El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez Cortés, advirtió que el estancamiento y la alta inflación, los mexicanos enfrentaran las siguientes consecuencias:

Mayor pobreza laboral, donde el ingreso del trabajo no alcanza para comprar una canasta básica de alimentos; condición que hoy afecta a 48.8 millones de mexicanos.

Pérdida del poder de compra, donde las familias dejan de comprar kilos de frijol, tortilla y carne, y los sustituyen por medios o cuartos de kilo; o bien, dejan de comprar pechuga, para llevar piernas, muslos o retazo.

Sustituir alimentos caros por baratos, eliminar marcas y, en casos extremos, dejar de consumir productos que “resultan un lujo” como pescado y carnes.

En los dos primeros deciles de la población existe alto riesgo de no pagar la tarjeta de crédito, préstamos personales y servicios básicos. Con una afectación de 30 millones de personas.

En entre el tercero y sexto decil, con ingresos limitados, y en la clase media, habría cancelaciones de servicios de telefonía, televisión de paga, apps de streaming y suspensión de servicios de salud, educación y transporte privado.

Menos oportunidades de empleo, despidos de personal y desaparición de plazas que pagan tres, cuatro, cinco salarios mínimos; para abrir plazas de uno o dos minisalarios.

Además de la estanflación, México enfrenta problemas graves de inversión, consumo y gasto público

Las familias ya no compran kilos de tortillas, frijoles o arroz, ahora compran por medios o cuartos del kilo.

