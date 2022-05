Fábricas de miseria

Por: Ing. Agustín Hernández Rojo

Marcas como Nike, Adidas, Abercrombie, Victoria’s Secret, Ralph Lauren, Forever 21 fabrican sus productos en sweatshops. Y marcas como Nestlé, H&M, Philip Morris, Hershey’s y Apple han sido denunciadas por usar trabajo infantil.

Recuerdo bien la primera vez que escuché el término “sweatshop” que en español significa “tienda de sudor” o “fábricas de sudor”, fue en la clase de Panorama Internacional con la profesora Contestabile, quien propició en mi el pensamiento crítico y un análisis profundo de los acontecimientos que suceden en la Aldea Global y sus implicaciones en nuestra comunidad.

Las sweatshops son fábricas donde los trabajadores tienen largas jornadas laborales, poca remuneración, los lugares de trabajo no cumplen las condiciones mínimas de confort, seguridad e higiene, empleando incluso en algunos casos a menores de edad. En estas fábricas se producen diversos productos, desde ropa hasta muebles. En algunos casos los empleados llegan a ser abusados física, sexual y psicológicamente, como ejemplo las mujeres son obligadas a tomar anticonceptivos y realizarse exámenes de embarazo continuos.

Acorde a información publicada por la página The Richest la lista de países con mayor número de fábricas inhumanas son: Bangladesh, Vietnam, Camboya, China, México, Indonesia y Truquía. Pero también países como Honduras, Sri Lanka, Indonesia, India, Filipinas, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Ghana, por mencionar algunos, albergan el mismo problema.

En Honduras, por citar un ejemplo, los trabajadores reciben un pago de $13 dólares al día, pero en países como Bangladesh reciben un salario de $24 dólares al mes. Los empleados de Nike en Vietnman reciben un pago de $74 dólares al mes.

Podemos observar un abismo comparado con el salario mínimo en Europa que ronda los €1,500 euros mensuales y en Estados Unidos que es de 8 dólares por hora osea $1,280 dólares al mes aproximadamente.

La reconocida revista Business Week en uno de sus reportajes ha establecido que incluso a algunos trabajadores se les imponen multas por ciertas acciones, como demorar en el baño, hablar con compañeros o cometer errores mínimos en la manufactura, en algunos casos las multas son elevadas y los trabajadores se encuentran atrapados en un sistema que se puede equiparar con esclavitud moderna.

Algunas empresas han cambiado el esquema de multas a bonos, pero resulta prácticamente lo mismo, pues sin estos bonos el sueldo base del empleado es prácticamente despreciable.

Pese a la presión internacional y de los ministerios del trabajo estas fábricas solo han mejorado en encubrir estos abusos mediante estrategias legales y cambios de estilo, pero sin cambios de fondo, como decimos en México: “la misma burra pero revuelta”

Aquí en México es un problema latente que tiene epicentro en Chihuahua. Las multinacionales tuvieron su boom en Ciudad Juarez y otras partes del estado, fueron bien acogidas por el gobierno pues ayudarían a paliar las altas cifras de desempleo, dando cantidad más no calidad de trabajo.

Aún y con sus incrementos, el poder adquisitivo del salario mínimo ha disminuido 78% en los últimos 30 años acorde a un estudio de la UNAM.

Un estudio del Hunt Institute de UTEP acerca de competitividad global arroja que el poder adquisitivo del salario mínimo en México está 40% debajo de la contraparte China.

En un reportaje de Public Radio International entrevistan a Brenda Estrada ex empleada de CommScope en Ciudad Juárez, quien dice que apenas y se sobrevive con el salario de 7 dólares diarios, ella gastaba la mitad comprando madera para mantener su casa caliente durante el invierno. Brenda fue una de las doscientas despedidas por CommScope por haber formado un sindicato.

Existen también los sindicatos papel, los cuales son creados y controlados por las mismas empresas con la finalidad de dar una apariencia de respeto a los derechos laborales, pero que terminan siendo un instrumento adicional de control.

Acorde a información que publica Forbes, en un artículo titulado “LeBron James’ mega-deal shows why globalization is here to stay” dan a conocer que el mencionado basquetbolista firmó un contrato con Nike por 1 Billon de dólares.

Así que mientras LeBron hace un dineral con Nike, un niño que trabaja en su fábrica de Vietnam se desmaya por haber trabajado más de 17 horas seguidas.

La Organizacion Mundial del Trabajo reporta que al menos hay 6 millones de niños realizando trabajos forzados.

La próxima vez que compres ropa de diseñador piénsalo dos veces. Hagamos conciencia.

