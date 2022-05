Chabelo no tiene Alzheimer, está disfrutando los frutos de su trabajo: hijo

Por: El Universal.

Ciudad de México., a 26 de mayo del 2022.- Esta semana se dio a conocer que Chabelo regresará pero ya no con su programa dominical, “En familia con Chabelo”, que hizo durante casi medio siglo en Televisa, sino con tres proyectos que se desprenden de allí: una bioserie, una serie animada de Chabelo y un programa basado en la catafixia.

Estos tres estarán a cargo de su hijo, Xavier López Mirana, y de THR3 Media Group. En entrevista con El Universal, el hijo del “amigo de todos los niños” negó que su papá tenga Alzheimer.

“Es totalmente falso, la verdad es que desgraciadamente la gente dice cosas y todo el mundo está buscando clics y rating, y ya , pero no para nada”.

Su padre, dijo, está retirado desde que acabó su programa de televisión en 2015, y la verdad es que no tiene pensado “regresar” como tal, incluso se rehusó mucho tiempo a la idea de hacer una bioserie, pues todas las que ha visto en televisión le han dejado un mal sabor de boca por la forma en que se aborda a los personajes.

“Estaba muy opuesto sobre todo al tema de la bioserie y mucho porque ha visto lo que se ha producido, él dice que no quiere que cuenten su historia así, pero llegamos a un punto en el que bueno, sabemos que mucha gente no conoce la historia de su vida (y vale la pena contarlo), mi papá nació en Estados Unidos, era una persona de rancho”, relató.

Agregó que la bioserie es el proyecto menos avanzado, pero será un producto con el que le harán justicia a su papá.

“Hubo bioseries de grandes figuras del entretenimiento que yo siento que no les hicieron justicia, entonces a partir de eso mi papá estaba en un “no” absoluto, decía “no quiero que hagan eso”, para mí es una grandísima responsabilidad hacer su bioserie y para los nuevos socios también, queremos hacer las cosas bien”.

A principios de este año se dio a conocer que Chabelo sufrió una caída y se fracturó el brazo. Ahora, su hijo comenta que sigue recuperándose, pues fue una fractura importante, pero también está disfrutando de su retiro.

“Le hacía mucha falta tener una vida un poco más tranquila porque mi padre no paraba de trabajar, unas vida de disfrute, de descanso. Me encanta verlo tranquilo, disfrutando de los frutos de su trabajo, yo creo que en este negocio y mundo que vivimos (se acostumbra a que) tienes que seguir y seguir pero él ya no, ya le toca descansar de ese trabajo de su vida, le encanta leer, le encanta ver al América, el Real Madrid, cosas que nunca había hecho”, contó.

Bioserie de Chabelo, de los productores de la serie animada de El Chavo

La casa productora que estará a cargo de los tres proyectos,THR3 Media Group, también ha trabajado para series animadas como las de Roberto Gómez Bolaños, por lo que Xavier está con toda la confianza de que harán un buen producto para la audiencia.

“Desarrollamos los personajes de la bioserie, dónde vive, a qué escuela va y de ahí empezamos como en una fase más de diseño, fuimos aterrizando el proyecto, luego se nos cruzó la pandemia y retomamos hace un año. Terminamos haciendo una alianza con ellos, que están desarrollando todo el universo de Roberto Gómez Bolaños, ya tienen mucha experiencia, llevan muchos años trabajando con la familia de don Roberto”, comentó Miranda.

El 17 de febrero pasado, Chabelo cumplió 87 años, y su hijo se dice agradecido por la posibilidad de disfrutar de su padre y de hacerle un homenaje como se debe con estos nuevos proyectos que irán a plataformas digitales.

“Le doy gracias a Dios por tener a mi papá, a mi mamá y que mis hijos compartan con ellos, él tiene una vida muy tranquila, me preguntan si mi papá va a actuar, como si fuera obligado que él tuviera que regresar y no, él está muy tranquilo, está involucrado (en la bioserie, la animación y el programa de concursos), es hacerle un homenaje a lo que ha hecho y siento gran responsabilidad de hacer un producto que sea digno y que esté a la altura de su trabajo de vida, esta entrega que tuvo hacia los niños. Su ADN estará en estos productos que vamos a desarrollar”.

