Celtics vs. Heat, ¿una final del Este destinada a llegar a 7 juegos?

La final del Este de la NBA entre los Boston Celtics y el Miami Heat ha sido de pronóstico reservado.

Cuatro juegos han sido suficientes para que uno de los dos equipos incline la final.

El Heat es el que ha golpeado primero, pero al siguiente juego, los Celtics responden con triunfos abultados.

¿Es una serie que pinta para llegar a los 7 juegos? ¿Qué jugador inclinará la final?

Juego 1: Heat 118, Celtics 107

Juego 2: Celtics 127, Heat 102

Juego 3: Heat 109, Celtics 103

Juego 4: Celtics 102, Heat 82

Juego 5: Celtics en Heat, miércoles, 8:30 pm

Juego 6: Heat en Celtics, viernes, 8:30 pm

*Juego 7: Celtics en Heat, domingo, 8:30 pm

*de ser necesario; hora del Este

1- Verdadero o falso: La serie Celtics-Heat está destinada a llegar a 7 juegos.

Verdadero. Ya se han disputado 4 juegos y aunque los Celtics hayan ganado 9 cuartos de los 16 disputados hasta el momento, la serie está empatada. El aspecto defensivo ha sido vital para este marcador parcial: el equipo que logró frenar al rival, fue quien terminó quedándose con la victoria.

Las lesiones también han jugado un papel importante, y quizás por ellos no hayamos podido ver juegos que se definieran en los tres minutos finales, a excepción del tercero cuando los Celtics se pusieron a tiro luego de que el Heat dominara el trámite llegando a sacar una diferencia de hasta de 23 puntos.

Jugadores clave se han perdido partidos como Marcus Smart y Robert Williams en Boston, así como Kyle Lowry y Tyler Herro en Miami. Otros vienen con molestias: Jimmy Butler, PJ Tucker, Max Strus, Gabe Vincent y hasta Jason Tatum también está entre algodones por culpa de un nervio cervical.

El hecho de que ambos equipos fueron muy parejos en la temporada regular (apenas los separaron 2 juegos de diferencia), hacía presagiar una serie larga. Con las lesiones sumado al hecho de que ambos son mentalmente fuertes y capaces de mostrar resiliencia para pelear hasta el final y que han logrado ganar en rodeo ajeno, me animo a decir que la serie va a necesitar 7 juegos para definirse. Pero no me atrevo a asegurar quien de los dos llegará a las Finales. (Marcelo Bousquet)

2- Butler o Tatum, ¿en quién confías más el resto del camino?

Uno de ellos de seguro cargará con el primer premio MVP de las Finales de la Conferencia Este Larry Bird (pase de batón metafórico si fuera Tatum), así que sería una apuesta bastante segura decir que confiamos en que ambos sacarán la cara y lo dejarán todo en cancha para ganar dos de tres juegos. No obstante, aunque podemos argumentar por Butler y su juego completo en ambos lados (cuando su rodilla no lo margina), los playoffs del Este parecerían destinados a ser el show de consagración de Tatum, y no solo por lo que el alero de los Celtics acumula en las finales de conferencia.

Lo vimos también contra los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks en esta postemporada; lo vimos desde que debutó como novato en los playoffs, alcanzando las finales de conferencia en 2017-18. Y ahora lo llevó a otro nivel, promediando 32.6 PPJ tras una derrota en la actual contienda, el más alto de cualquier jugador de Boston en una postemporada, mientras luce en ambos extremos contra el Heat. Entonces, si bien Butler me puede hacer quedar mal, en Tatum confío. (Victor O. Lopez)

