Adquirirá en la DSPM 77 patrullas con una inversión de 65 mdp

Chihuahua, Chih., a 24 de mayo del 2022.- El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), comisario Julio César Salas González informó que en breve llegarán 77 nuevas unidades a la corporación con una inversión de 65 millones de pesos.

La distribución de las unidades se llevará a cabo en base al terreno y las condiciones del distrito, es decir, hoy no queremos quitar y poner una unidad para cubrir cuotas, sino que, estas unidades Pick up serán destinadas a aquellos terrenos que no sean accesibles para un Sedán y este será redirigido a un Distrito donde pueda circular sin problema, explicó Salas González.

Salas González destacó que la entrega de estas patrullas beneficiará mucho en el manejo y el tiempo de respuestas para atender una situación de emergencia, además de garantizar la seguridad de los elementos de la DSPM y en utilizar correctamente los protocolos de intervención hacia cualquier detención.

A través de esta adquisición de unidades, la DSPM en Chihuahua busca dar un mensaje a la ciudadanía principalmente que las detenciones que realizan los elementos de la Policía Municipal deben “ser apegadas a los protocolos de detención”, refirió Salas González.

