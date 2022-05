Renuncia el consejero de Rusia ante la ONU: “Nunca me había sentido tan avergonzado de mi país”

Por: Proceso.

Ginebra., a 23 de mayo del 2022.- Renunció Boris Bondarev, consejero de Rusia ante Naciones Unidas en Ginebra, el diplomático de mayor rango que desertó desde que comenzó la invasión de Ucrania, confirmó la ONG UN Watch.

“Nunca me había sentido tan avergonzado de mi país”, escribió Boris Bondarev, en una carta compartida con diplomáticos en Ginebra.

“Durante veinte años de trabajo he visto diferentes giros de nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país y de mi trabajo como el 24 de febrero de este año’’, confesó Bondarev.

“La guerra de agresión desatada por Putin con Ucrania, y de hecho con todo el mundo occidental, no es solo un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también, quizás, el crimen más grave contra el pueblo de Rusia, que con una Z en negrita cruzó a cabo todas las esperanzas para el desarrollo gradual de una sociedad democrática próspera en nuestro país’’, remarca.

A su modo de ver “aquellos que concibieron esta guerra solo quieren una cosa: permanecer en el poder para siempre, vivir en palacios pomposos e insípidos, navegar en yates comparables en tonelaje y costo a toda la Armada rusa, disfrutando de poder ilimitado y total impunidad. Para ello están dispuestos a sacrificar muchas vidas. Miles de rusos y ucranianos ya han muerto por este motivo’’.

“Lamentablemente, durante todos estos veinte años el nivel de mentiras y falta de profesionalismo en el trabajo de la Cancillería ha ido en aumento. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto simplemente catastrófico’’, lamenta.

Un sistema que se engaña a sí mismo

“En lugar de información imparcial sobre lo que está sucediendo, análisis imparcial y pronósticos sobrios, hay clichés de propaganda en el espíritu de los periódicos soviéticos de la década de 1930. Se ha construido un sistema que se engaña a sí mismo’’.

Consideró que el ministro Lavrov “es un buen ejemplo de la degradación de este sistema. ¡En 18 años, pasó de ser un intelectual profesional y educado a una persona que constantemente transmite declaraciones contradictorias y amenaza al mundo (es decir, a Rusia también) con armas nucleares!

Según Bondarev el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso no se dedica a la diplomacia. “Siembra mentiras, incita al odio y a la guerra. La diplomacia sirve a los intereses privados de un estrecho círculo de personas que no tienen nada que ver con las necesidades reales de la sociedad rusa” Mencionó que Rusia se va aislando “por la política agresiva de nuestro país, y no la notoria rusofobia, de la que se habla constantemente en la televisión rusa’’.

“Me gustaría seguir trabajando por mi país. Pero hoy, desafortunadamente, permanecer en el servicio civil y seguir un curso político desastroso significa traicionar a la patria. No quiero y no puedo hacerlo. Como resultado, tomé la decisión de dejarlo’’, agrega.

“Rusia ya no tiene aliados, y no hay nadie a quien culpar sino a su política temeraria y mal concebida’.

“Estudié para ser diplomático y soy diplomático desde hace veinte años. El Ministerio se ha convertido en mi hogar y mi familia. Pero simplemente ya no puedo compartir más esta ignominia sangrienta, estúpida y absolutamente innecesaria’’, remató Bondarev.

