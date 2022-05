Miguel Herrera: “El sábado habrá que salir a matar”

as.com

Edgar Martínezgarymtzjr

El entrenador dijo que siempre hay una primera vez para todo, esto cuando se enteró que Atlas jamás ha perdido por 3 goles de diferencia bajo el mandato de Cocca.

Tras la inesperada goleada de 3-0 ante Atlas en el primer capítulo de las semifinales, la tarea para Tigres es clara, salir a atacar a su rival si desean seguir con vida en la Liguilla, así lo dejo en claro Miguel Herrera.

El ‘Piojo’ afirmó que no tuvieron la suerte para descontar en el resultado, sin embargo, para el día sábado en la vuelta, saldrán a “matar” al rival, futbolísticamente hablando. Además, dejó de lado la mala racha de goles a favor, pues necesitan tres en un solo juego cuando apenas han marcado un lar en los últimos cinco duelos.

“No tuvimos la suerte de anotar, tuvimos 5 veces el 1-1, no la metimos. Así como dices que tuvimos no sé cuántos juegos no sé cuántos goles en 17 tuvimos 30, tenemos que apostar a atacar, no conocemos otra forma, la tuvimos y no la metimos, así es el fútbol, hay que salir a matar el sábado, no hay vuelta de hoja”, confesó tajantemente.

Con todo y una losa pesada, Herrera y compañía no dan por tirada la toalla, por lo que tratarán de darle propinarle la primera goleada al conjunto tapatío desde la llegada de Diego Cocca.

“Esto no se acaba hasta que termine el partido en monterrey, no tenemos que bajar los brazos. Llegadas tuvimos, no la metimos, esa fue la diferencia, trataremos de hacer eso, llegar. Siempre hay una primera vez”, agregó.

Los “zorros” en 75 duelos dirigidos por Cocca, nunca han perdido por tres tantos o más, la última vez que cayeron bajo esa circunstancia fue en el Apertura 2019, durante la fecha 16 ante Pumas con un escandaloso 5-1.

