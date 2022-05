Fumiga Gobierno Municipal parques diariamente para prevención de enfermedades

– El químico utilizado no es tóxico para el ser humano, ni mascotas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, trabaja diariamente en la fumigación de diversos espacios públicos, con el fin de combatir plagas y enfermedades, tales como: la garrapata canina (Rhipicephalus sanguineus), los barrenadores de la madera, los variados tipos de ácidos y el pulgón.

El insecticida que es utilizado por parte del personal del Vivero Municipal, se esparce por todo el arbolado, perímetro (del parque y/o camellón), mobiliario e instalaciones externas del parque, esto mediante una moto mochila y/o hidro lavadora, más un camión fumigador.

Es importante mencionar que el químico utilizado para la fumigación no es tóxico para el ser humano, ni mascotas; no se bioacumula en el agua, ni en el suelo y no es dañino con el medio ambiente.

Si bien, el ciclo de vida del químico es de aproximadamente seis meses, luego de su aplicación, se mantiene un monitoreo constante, para en caso de necesitar una fumigación preventiva, se realice de manera efectiva y rápida.

Cabe destacar que la limpieza de los espacios públicos es muy importante para ayudar a combatir la aparición de plagas, es por ello que el personal de la dirección de Mantenimiento Urbano, realiza el corte y retiro de maleza; recolección de basura y limpieza de forma general en poco más de 130 espacios públicos diarios.

El director de Mantenimiento Urbano, Fernando Coarasa Simental, comentó que de no atacar de manera rápida y eficaz las plagas, estas pueden llegar a causar la muerte del árbol y/o infestación severa a los alrededores del mismo, por ello es importante realizar este tipo de acciones preventivas.

Comentarios