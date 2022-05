Fans de Johnny Depp lanzan una campaña para apoyar a Marilyn Manson

Excélsior

Mediante un hashtag en Twitter, los fanáticos del actor de Piratas del Caribe buscan apoyar a Marilyn Manson asegurando que podría estar pasando por lo mismo y ser él una víctima.

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard se ha acaparado todas las miradas, aunque ahora una insólita campaña comenzó por parte de los fans del actor para apoyar a Marilyn Manson.

La larga amistad entre el actor y el rockero es conocida y fue mencionada en el juicio contra su exesposa. Fue a partir de entonces que los fans de Depp decidieron apoyar al músico, quien ha sido denunciado por abuso en varias ocasiones.

Los fanáticos de Depp comenzaron una campaña en redes sociales bajo el hashtag #JusticeforJohnnyDepp contra Heard. En él, acusaban a la actriz de Aquaman de ser una “bruja psicótica” y una “mentirosa manipuladora”.

foto: Fred Prouser

En esa línea y sosteniendo que podrían ser las mujeres quienes ejercen la violencia contra los hombres, los fans del actor decidieron dar su apoyo también a Manson. Miles de twits con el hashtag #IStandWithMarilynManson comenzaron a ganar terreno en la red social.

Recordemos que el músico de rock fue denunciado por tres mujeres de haber sufrido abusos por parte de él, tanto físicos, sexuales y psicológicos. Aunque la denuncia que más poder ha tomado es la Evan Rachel Wood, la ex pareja del músico.

foto: NPA/The Grosby Group

En febrero de 2021, la actriz acusó al rockero en una publicación de Instagram de haberla hecho vivir un abuso “horrible”. “Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a las represalias, las calumnias o el chantaje”, escribió.

La pareja comenzó su relación en 2006, cuando ella tenía 18 años y él, 37.

El apoyo a Manson

Bajo la premisa de que hay varias “similitudes” entre el relato de Evan Rachel y el de Amber, los fanáticos apuntaron que Marilyn podría ser víctima, más que culpable.

Los usuarios han destacado que ambas actrices, de edades similares y parecidas físicamente, suelen buscar hombres mayores a ellas. “Veo tantas similitudes entre Amber Heard y Evan Rachel Wood”, declaró un usuario . “El abuso falso. La charla ‘Soy una chica inocente, trató de atraerme a su casa prometiéndome una película’. Los momentos coquetos que intentan impulsar para ser contundentes (pero después terminan en una relación con ellos)”.

foto: CAMERA PRESS/David Giles

Bonita amistad. Ojalá tuviera una amistad así. No puedo esperar el turno de Manson en la sala del tribunal. La gente no tendrá más remedio que verlo por sí mismos. Mejor que sea televisado”, escribió otra usuaria acompañado de los hashtags de Depp y Manson.

Otros usuarios fueron más lejos y dijeron que Manson y Depp son “hombres abusados”. “Así que ahora que la gente finalmente cree que Johnny Depp es inocente, ¿cuándo van a empezar a creer que Marilyn Manson lo es?”, preguntó un usuario de Twitter . “A estas alturas, uno pensaría que la gente se da cuenta con las cosas de Depp de que es importante no apresurarse a juzgar. Pero aun así, TODAVÍA lo hacen“.

foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford

Otro respondió : “Siempre he creído que tanto Depp como Manson son inocentes. AH [Amber Heard] y ERW [Evan Rachel Wood] acaban de ver una oportunidad con el movimiento #MeToo para ganar influencia. Pero simplemente están destruyendo la credibilidad de las mujeres con DV [violencia doméstica] y SA [agresión sexual]”.

Fans de Depp, no de Manson

También existe la otra cara de la moneda, donde algunos fanáticos de Depp han remarcado que su apoyo no está con Manson.

“¡Estamos con Johnny Depp, no con Marilyn Manson! ¡El equipo de relaciones públicas de #amberheard está detrás de esto!”, escribió una usuaria.

“Como muchos predijeron , #IStandWithMarilynManson ahora es una cosa. Solo un recordatorio de que este hombre está siendo acusado de violación, tortura, trata de personas y violencia doméstica por varias mujeres. Y se enfrenta a múltiples juicios y una investigación criminal.”

foto: Mario Anzuoni

Marilyn Manson ha sido acusado de abuso por diferentes personas a lo largo de dos décadas. En 2001 fue acusado de conducta sexual delictiva, agresión menor y agresión por Joshua Keasler. Ella afirmó que el músico le frotó su entrepierna contra la cabeza durante un concierto en Michigan, llegaron a un acuerdo fuera de la corte.

En 2018 fue acusado por Charlyne Yi de acosar a casi todas las mujeres cuando visitó el programa “House”, haciéndoles preguntas inapropiadas. Esmé Bianco, actriz de Game of Thrones, también lo acusó de abuso, además de otras 15 mujeres.

El último de los casos fue el de Evan Rachel Wood, quien estuvo en pareja con el actor desde 2007 a 2010

