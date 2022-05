Mamá hispana de California ayudó a torturar a su hija pequeña hasta la muerte en un exorcismo de 12 horas

Por: La Opinión los Ángeles.

Ciudad de México., a 14 mayo del 2022.- Han surgido trágicos detalles después de que una madre fuera acusada de matar a su hija pequeña durante un exorcismo que se extendió 12 horas.

La pequeña Arely Hernández, de tres años, fue encontrada muerta en el piso de una pequeña iglesia en San José, California, en septiembre pasado con “múltiples heridas alrededor de los ojos, la cara, el cuello y el pecho”.

Se produjo después de los informes de que su familia se había convencido de que estaba “poseída por un demonio” después de que se despertara gritando.

Según documentos judiciales, la niña fue llevada a una iglesia pentecostal a las 6:30 am de la mañana, dónde presuntamente su madre, su abuelo pastor y su tío adolescente facilitaron una serie de crueles actos.

La madre Claudia Hernández, de 25 años, fue acusada de inmovilizarla y meterle los dedos en la boca para hacerla vomitar, lo que “creyeron que la ayudaría a sacar el espíritu”, dice el documento.

“Un individuo sostenía a la víctima por el cuello, mientras que otro la sostenía alrededor de su abdomen y el último la sostenía alrededor de sus piernas”, escribieron los oficiales.

El informe dice que Arely “se durmió varias veces” hasta que “la víctima vomitó un líquido claro morado”.

Una autopsia realizada más tarde por un forense del condado de Santa Clara determinó que murió asfixiada.

Un informe policial señaló que la familia no llamó al 911 hasta las 8:12 pm, unas dos horas después de que creen que murió.

Agregaron que “no se realizaron medidas de salvamento” para ayudar a la niña moribunda, que fue encontrada muerta en la escena.

Al describir los desgarradores detalles del presunto asesinato, la fiscal de distrito adjunta Rebekah Wise escribió: “La estranguló varias veces hasta el punto en que la víctima quedó inconsciente.

Agregó: “Le metió las manos en la garganta y continuó con este curso de conducta durante casi un día completo”.

Hernández, de 25 años, ahora está detenida sin derecho a fianza, acusada de un delito grave de agresión a una niña con la fuerza que probablemente produzca lesiones corporales graves.

Se enfrenta a entre 25 años y cadena perpetua si es declarada culpable, informó el New York Post.

El tío Rene Aarón Hernández-Santos, de 19 años, y el abuelo Rene Trigueros Hernández, de 59, también han sido arrestados y acusados ​​en relación con la muerte de la niña.

Sin embargo, no está claro si el padre de la niña, que no ha sido identificado, estuvo involucrado.

Los nuevos detalles, que se hicieron públicos esta semana por primera vez, surgieron después de que su familia realizara un funeral con tema de Disney rosa para la niña mientras su madre lo publicaba en las redes sociales y en YouTube.

En el clip en repetidas ocasiones dijo “es lo que es”, al referirse a la muerte de su hija, señalando “Estoy en paz, estoy feliz”.

Bajo el nombre de Elisaa Santos, dijo a los suscriptores: “Podría sentarme aquí y ser negativa, estar triste por toda la situación por la que ella falleció, pero es como, no tiene sentido, ya sabes, porque es lo que es.

“Ella no está aquí conmigo, es lo que es.

“Es como, cuál es el punto, ¿sabes? Me estaré menospreciando cuando no tenga sentido que haga eso, ¿sabes? No puedo cambiar la situación”, dijo. Luego de que la gente se “volviera contra ella” después de que su hija falleciera, proclamó: “No me preocupo demasiado por eso porque Dios conoce la verdad, y la verdad siempre sale a la luz”.

