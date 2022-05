El doble juego de la chica roja.

Ariadna vio por primera vez la luz del día el 16 de noviembre de 1985. Fue la tercera de los cuatro hijos que tuvieron Hesiquio y Enedina, un matrimonio afincado en la colonia Anáhuac, perteneciente al municipio de Cuauhtémoc, al suroeste de la capital chihuahuense.

El padre trabajó como jornalero hasta jubilarse en Ponderosa, empresa de los hombres más acaudalados del estado. Hesiquio era el hermano mayor de unos de los manzaneros más importantes de la región, cuya fortuna dilapidaban sus hijos, primos de Ariadna.

Enedina, la mamá, era una mujer muy devota de la virgen María, dedicada al hogar, y desde que nació su única hija, presionó al marido para que al cumplir ésta los doce años, fuera a una escuela de monjas.

Llegada esa edad y una vez que terminó la primaria, Ariadna, pese a su férrea resistencia, fue inscrita en una escuela de monjas. Por ese tiempo, sus dos hermanos mayores abandonaron los estudios para irse a trabajar a las huertas del tío pudiente.

Los domingos, cuando tenía libre, regresaba a casa, y para el mediodía, en ocasiones, su mamá, su papá y el hermano menor visitaban el caserón del tío, donde convivía con sus primos, los dos mayores de 18 años.

El enorme terreno que albergaba la moderna vivienda del familiar manzanero se situaba a la salida a La Junta, Guerrero.

Las convivencias incluían suculentos cortes finos de la mejor carne de la región, cerveza y postres menonitas.

Por muchos años se mantuvieron estrechos los lazos familiares por la cercanía de Hesiquio y su exitoso hermano. Sus cónyuges compartían el gusto por la lectura de la Biblia, el tejido y la elaboración de repostería.

A punto de cumplir 15 años, sus padres comunicaron a Ariadna que de regalo le darían la libertad para elegir la escuela preparatoria y una fiesta familiar en la huerta del tío favorito.

Habiendo dejado la estricta escuela para monjas y sin perder tiempo comenzaron los preparativos para su presentación ante la sociedad, esto, exigía que Ariadna acudiese dos días a la semana para practicar el baile de quinceañera, a un inmueble adjunto a unos metros del caserón.

Puntual a las 4:30 pm, los martes y jueves la chica llegaba para ensayar. El jueves 8 de noviembre, a 8 días de cumplir los quince, la adolescente acudió al ensayo, sin embargo, los chambelanes aun no llegaban, estaban retrasados por una avería del auto en el que se transportaban.

Hacía fresco, el termómetro marcaba a la intemperie los 12 grados. Casi después de entrar, la puerta del saloncito se abrió de nuevo y entró su primo Fernando, de 23 años, recién egresado de Ingeniería Industrial, en el Tec de Monterrey, campus Chihuahua.

Como siempre, se saludaron con un beso en la mejilla y empezaron a platicar sobre los preparativos de la fiesta. Fernando se veía en estado inconveniente, al parecer había ingerido bebidas embriagantes temprano ese día.

Al pasar varios minutos, Ariadna se sentía ansiosa porque no llegaban los chambelanes ni el chico de la coreografía, ocasión que su primo aprovechó para ir a un barecito en la parte trasera del saloncito de donde sustrajo una botella de tequila; regresó con su prima y le ofreció un shot, “pal frío y los nervios” saludó él, ella aceptó con reservas.

Eran las 5 pm cuando sonó su celular, la futura quinceañera leyó el mensaje y exclamó con molestia “se les quedó tirado el carro a los muchachos, no ensayaremos hoy”; enseguida entró una llamada, era el coreógrafo que se disculpaba por la inasistencia.

Con semblante de frustración la chica tomó su abrigo y le pidió a Fernando un rait hasta su casa, recibiendo un sí de respuesta. Ambos se dirigieron a la pick up de reciente modelo del ingeniero.

Durante el trayecto, que era largo, Fernando ofreció otro shot a su prima, ésta lo aceptó y lo tomó de un solo trago. Aun circulaban por la vialidad Venezuela, cuando Ariadna se sirvió un tercer shot, al tiempo que le subía el volumen a la música.

Antes de llegar a la zona despoblada que lleva a Anáhuac, se pararon afuera de una tienda de conveniencia para comprar unos cigarros.

Como Ariadna se quedó en la camioneta, el primo pidió al dependiente unos preservativos que se guardó en la bolsa izquierda del pantalón, pagó y salió.

La tarde ya era oscura, la luz mercurial estaba encendida igual que los faros de la imponente pick up color roja de Fernando. A tres cuadras de su destino, detuvieron la marcha.

Cómodos y desinhibidos entraron en una plática amena, Ariadna se notaba mareada, aun así, se sirvió otro shot de tequila, era el quinto.

En un acto de lucidez repentina, la menor de edad pidió al primo que la llevara a su casa, pero Fernando en vez de dirigirse a la vivienda de sus tíos, tomó rumbó a la carretera que conecta a la autopista Cuauhtémoc/Chihuahua.

Después de unos minutos el ingeniero estacionó la pick up a unos metros de la rúa secundaria, fue entonces que extrañada y asustada, Ariadna le preguntó qué hacían ahí. Todo alrededor estaba oscuro.

Repentinamente Fernando acercó a la chica y la tomó de la cadera, la besó en los labios y comenzó a bajar sus manos a las partes íntimas de su prima.

Con los ojos abiertos de terror, Ariadna intentó zafarse, pero fue en vano porque la fuerza física de su primo y el alcohol ingerido por ella facilitaron las cosas al agresor.

Habrían transcurrido 15 minutos cuando Fernando, con los pantalones hasta las rodillas, se levantó de encima de su prima la que, con lágrimas en los ojos le reprochaba su proceder.

Ella estaba casi desvestida, tenía el abrigo y la blusa abiertos, el sostén recogido hacia arriba, los pantalones de mezclilla poco arriba de la rodilla, igual que su calzón. Uno de los zapatos estaba en el piso de la cabina.

Al incorporarse y hacerse hacia la puerta del copiloto, mientras se arreglaba la ropa, vio una mancha roja sobre la parte media del asiento, era sangre, su virginidad le había sido arrebatada sin su consentimiento.

Presuroso, Fernando, sin el mayor remordimiento le pidió que no dijera nada, que quedara entre los dos y que le daría un buen regalo para sus quince años.

De regreso, ahora sí a casa de Ariadna, el silencio sepulcral invadió la cabina; se respiraba una atmósfera sepulcral.

Serían las 7:30 pm cuando llegaron al frente de la vivienda, por dentro, Hesiquio saludó a su sobrino que no se bajó del vehículo, en tanto que Ariadna descendió y azotó la puerta de la camioneta.

Al entrar a su hogar, saludó como siempre a sus padres, quienes preguntaron cómo estuvo el ensayo, a lo que ella respondió con voz débil, “bien”, nos tardamos un poco porque el coreógrafo se retrasó”, inmediatamente y sin voltear caminó a su recamara.

Por su parte, Fernando regresó a su casa, no sin antes tirar por la ventana un paquetito de condones sin abrir y algunas servilletas manchadas.

Al llegar el día de la fiesta, era 20 de noviembre y el frío apretaba. Ahí estaba la familia reunida para el festejo; los invitados lucían bellos, hombres, mujeres y niños; había música y las mesas eran atendidas por jóvenes meseros.

A las 7 pm la quinceañera y sus chambelanes bailaron el vals. Los padres y los tíos harían lo propio con el “Danubio Azul”.

Avanzado el festejo, a eso de las 11 pm, mientras Ariadna bailaba con uno de los chambelanes, Fernando se acercó y le pidió a su prima le concediera una pieza, ella soltó al chico con el que estaba y propinó soberana bofetada al primo que, avergonzado, se retiró del lugar.

Como estaba casi oscuro, al ser un festejo de jóvenes, el escenario y las luces eran acordes. Los que alcanzaron a observar la escena quedaron atónitos, entre ellos la mamá de Ariadna, el tío y el hermano menor de Ariadna.

No fue sino hasta el día siguiente, ya después del mediodía, que Enedina tocó a la puerta del cuarto de su hija; ella estaba despierta y saludó a su madre.

“Cómo amaneciste, está feliz mi niña”, preguntó la señora, en eso Ariadna se sienta, abraza fuertemente a su madre y comienza a llorar sin parar; “que pasa, que sucede”, cuestiona alarmada su progenitora, “mami, Fernando abuso de mí”, le suelta a bocajarro.

Sin dar crédito a lo que escuchó, Enedina se puso de pie y fuera de sí, gritó “desgraciado, esto no se va a quedar así”. Al intentar salir del cuarto apresuradamente, Ariadna se levantó como resorte y se interpuso entre la puerta y su madre, “no mamá, no quiero escándalo, tengo miedo y mucha vergüenza”, déjalo así, le suplicó.

Con la voz entrecortada su madre la tomó de los hombros y le insistió “hija, eres menor y él ya está grande”, eso se llama violación, no puedo permitir que esto se quede así.

Ariadna trataba de calmarse, y aun sollozando le dijo a su madre “si lo denuncias quedaré marcada a la vista de todos”, no lo hagas mami, te lo ruego, le pidió de rodillas.

Enedina levantó del piso a su hija, la abrazó fuertemente y lloraron juntas por un largo rato.

Pasado varios minutos la madre miró a su hija a los ojos y le condicionó la petición: “haré lo que me pides, pero te vas a estudiar a Chihuahua”, porque no soportaría mirarte a la cara sin que me duela el alma. Ariadna aceptó.

Por la noche de ese mismo día Ariadna abrió en soledad sus regalos. Recibió maquillajes, monos de peluche, dos planchas para el cabello, unos aretes de oro, cadenitas y un sobre rosa cerrado, sin nombre; adentro había 5 mil dólares. Los guardo en un escondite de su clóset.

Al cabo de 8 meses, la joven se mudó a Chihuahua. Compartiría casa con dos amigas, Delia y Karla; la primera oriunda del estado de Morelos y la segunda venía de estudiar en el Paso, Texas.

Las tres iniciarían la preparatoria en un colegio ubicado cerca de la presa el Rejón, por lo que a semanas de arrancar cursos se fueron a comprar ropa.

Las tres lucían atuendos propios de la edad y a la moda, pero aparentaban mayor edad de la que tenían, eso era evidente porque usaban ropa ajustada.

Fin del capítulo II