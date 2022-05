Atendió Desarrollo Urbano más de 13 mil trámites en primer cuatrimestre del 2022

De enero a abril del 2022, la Dirección General de Desarrollo Urbano atendió un total de 13 mil 544 documentos correspondientes a distintos trámites que expide la dependencia, dio a conocer la titular Claudia Morales Medina.

Destacó que la para la administración municipal 2021-2024 el crecimiento ordenado, ético, sostenible y moderno de la ciudad es una prioridad, por ello se trabaja en eficientar cada una de las áreas en Desarrollo Urbano.

Explicó que de estos trámites, 5 mil 600 son de zonificaciones, 3 mil 542 a Licencias de Funcionamiento, Mil 760 son Licencias de Uso de Suelo, mil 750 números oficiales, 299 Licencias de Construcción y el resto a otros servicios que ofrece la dependencia.

Indicó que todos estos documentos están verificados y avalados conforme a la normativa vigente y aplicable, para no perjudicar el estado de derecho de los ciudadanos.

Incluso, comentó que en el afán de servicio a la comunidad y agilizar los trámites, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Económico se trabaja en la apertura de negocios familiares, facilitándoles que empiecen actividades en lo que se lleva a cabo la expedición de la licencia respectiva.

Enfatizó que la Dirección General de Desarrollo Urbano, mantiene sus puertas abiertas para escuchar todos los proyectos que buscan el crecimiento urbano y económico de Ciudad Juárez de una manera ordenada e integral, no se volverá a permitir una construcción irregular.

La funcionaria dijo que Desarrollo Urbano no es el botín de grupos privilegiados, es una instancia de Gobierno que trabaja por y para todos los juarenses, que por primera vez en más de cinco años ha abierto sus puertas para escucharlos y asesorarlos en sus proyectos para el desarrollo de la ciudad.

Hoy se regula y se da certidumbre a los ciudadanos de que los desarrollos que se aprueban son para el beneficio de todos y cada uno de los juarenses.