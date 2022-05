Mejora Marco Bonilla, entorno de la colonia Insurgentes

Víctor Salinas Álvarez, vecino de la colonia Insurgentes, manifestó un profundo agradecimiento al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y a las autoridades municipales por escucharlos y brindarles atención ante las carencias que venía padeciendo en dicha zona por más de tres décadas.

Tras acudir las autoridades municipales a dicha colonia, los vecinos tuvieron la oportunidad de platicar con los funcionarios para realizar gestiones, tales como la instalación de un poste de alumbrado público en una zona que era punto de encuentro de personas malintencionadas, así como también realizar la canalización de un arroyo, limpieza de un puente y el inicio de trabajos de pavimentación.

Ante tales labores, Víctor Salinas habló en representación de los vecinos y agradeció esta ayuda que ha brindado el Gobierno Municipal: “Se han vuelto logros tras logros; es un sufrimiento vivir a los márgenes de un arroyo, de una calle sin pavimentación, de inseguridad, falta de convivencia con las personas, con la comunidad, no hay eventos porque no hay lugar, porque no hay espacios” comentó.

El vecino mencionó que con esta ayuda se conforma un entorno social más vivible y en armonía, lo cual es un logro para vivir bien con los hijos, nietos, la gente, las personas que visitan la colonia ya que de dichas labores mejoran también la seguridad.

“Se han hecho las cosas bien, más del 1000%. Una luminaria nosotros la pedimos, el puente que lo limpiaran, que hicieran muchas mejoras que se están viendo con este señor, que antes de ser Presidente Municipal venía trabajando muy bien, uno lo conoce de dónde viene, de dónde es, cómo es. El señor se ve cuando habla con sus datos, con sus bondades, que hacen con las personas; se ve que están haciendo las cosas demasiado bien y eso nos da gusto”, agradeció.