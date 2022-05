Juárez: Orienta Grupo 16 a casi 300 alumnos de primaria con información de seguridad

Los Policías Municipales pertenecientes al Grupo 16 acudieron a la institución educativa, ubicada en el cruce de las calles Colombia y Plan de Ayala, en la colonia El Barreal, para llevar a los niños y niñas información preventiva.

Fue a través de personajes como la Maestra Venadita, el Lobo Bobo y el Chango Marango que los agentes de la SSPM hablaron sobre seguridad con los pequeños que disfrutaron la obra.

No hablar con extraños, no aceptar dulces de personas que no conocen, alejarse de su papá o mamá, salir de su vivienda sin compañía y supervisión de un adulto, así como brindar información de su familia, fueron algunos de los temas tratados.

Con esta actividad fueron beneficiados 137 niñas y 131 niños de diferente grado, atendiendo en total a 268 alumnos y alumnas que podrán replicar la información con sus familias.