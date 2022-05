¡No le pongan más leña al fuego!

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi #Lavrov, afirmó este miércoles que el envío de fuerzas de paz a #Ucrania podría llevar a un enfrentamiento directo entre #Rusia y la alianza militar de la #OTAN.

Así textual de la cuenta de Twiter tomado el mensaje del canciller ruso Levrov dice por si lo que hace falta en Ucrania y no es otra cOsa que mesura y entendimiento, basta ya de estar generando un conflicto que por si faltara leña para arder describió así también esta semana el Papa Francisco argentino de origen pero que además es un Jefe de Estado del Vaticano para ser preciso, señaló lo siguiente también esta semana cuando dice que, “ los “ladridos de la OTAN” desencadenaron la invasión rusa de Ucrania

El papa Francisco adopta así una postura que sorprende a quienes condenan la guerra de Rusia en Ucrania. En una entrevista con el periódico Il Corriere della Sera, el máximo líder de la Iglesia católica expresó que “los ladridos de la OTAN en la puerta de Rusia” despertaron la ira de Vladimir Putin. ¿Condenará el papa las atrocidades que se han cometido durante la invasión rusa?”

Cierro la cita y agrego es probable que no, su voz discordante se une a la de Oliver Stone el cineasta norteamericano que sorprendió también hace un par de semanas al decir que: “Putin como ‘el buen hijo de su país solo lo defiende del acoso de occidente’ Al señalar que ante el acoso de Estados Unidos a través de Ucrania en la región del Donbass donde desde el 2014 han masacrado al menos a 13000 ucranianos rusófilos los batallones pro nazis engendrados en el mismo gobierno ucraniano.

Volviendo al siempre polémico director de Hollywood Oliver Stone que causó revuelo en el Festival de Cine de Barcelona cuando expreso; “ Se nos muestra una imagen distorsionada de Vladimir Putin. El presidente ruso no es ni “un nuevo Hitler ni un Stalin”. En realidad, es un “buen hijo de su país que quiere proteger a su gente. El hombre que conocí era bastante racional y considerado como un jugador de ajedrez”, dijo el hombre de 75 años, según medios españoles.

Las simpatías de Stone, de 75 años, por el presidente ruso se conocen desde al menos 2017, cuando lanzó su documental de cuatro partes The Putin Interviews, que los críticos de cine calificaron como una “película de propaganda” para el presidente ruso. Sin embargo, el posicionamiento bastante claro de Stone con respecto a Putin y la guerra de Ucrania ahora causó una gran emoción.

Al mismo tiempo, el tres veces ganador del Oscar y director de famosas películas antibelicistas como “Pelotón” o “Nacido el 4 de julio” arremetió contra su país de origen, Estados Unidos. “Lo único que preocupa a Estados Unidos es poder seguir vendiendo armas escandalosamente caras a los regímenes con los que trabajamos porque así es como sus economías siguen creciendo”.

“Hay que tener memoria histórica para entender el papel de Estados Unidos. “La CIA ya quería controlar Ucrania en 1947 y 1949 para poder infiltrarse en la Unión Soviética. Putin es una creación de Estados Unidos”. Es más: según Oliver Stone, su país y la CIA incluso manipularon e influyeron en el actual presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su predecesor Poroshenko para provocar a Putin y Rusia”.

LA REACCION

Se dio en febrero 24 de este año cuando Vladimir Putin lanza su Operación Especial para liberar o realmente anexar a los territorios de Donbáss el cual es un econflicto armado que se desarrolla en Ucrania oriental desde el 6 de abril de 2014, entre en gobierno nacional y las fuerzas separatistas rusas del Dombás. Como parte de la guerra ruso-ucraniana, este conflicto ha pasado por diferentes etapas, la más reciente de las cuales es la que se vive actualmente y que tiene hoy un punt máximo de tensión en la acerera de Azovstal por qué ..

LA TENSION

Las tropas rusas han mantenido desde hace tres semanas ataques aéreos en torno a la planta acerera de Azovstal en la ciudadana ucraniana de Mariúpol y también intentan llevar a cabo un asalto, ahora que se han evacuado a decir de las autoridades ucranianas a los últimos 101 civiles que ahí se encontraban.

Si no se diese un ataque de falsa bandera por parte del ejercito ucraniano contra la acerera Azovstal se dice que lo que puede emerger de ahí es la evidencia que no son los “patriotas ucranianos” y no dudo que los haya, pero los entrecomillo porque detrás de esta pantalla de lucha se han resguardado se dice contratistas y /o mercenarios que luchan en lo que es ya una guerra abierta con incursiones incluso a territorio ruso para volar gasoductos y depósitos de combustible (Según el Pentágono, Estados Unidos ha desarrollado un nuevo tipo de avión no tripulado que cumple con los requisitos de los militares ucranianos. “Phoenix Ghost” es el nombre del vehículo aéreo no tripulado en cuestión. “En las conversaciones con los ucranianos sobre sus requisitos, consideramos que este sistema en particular se adaptaría muy bien a sus necesidades, especialmente en el este de Ucrania”, comentó el portavoz del Pentágono, John Kirby. DW)

Con los verdaderos combatientes ahí Rusia no cejara en mostrar sus rostros y asi poder probar que la guerra que libra con Ucrania no es sino la pantalla de una guerra de desgaste en la que Europa, incluidos los tanques alemanes de alcance de 40 kilómetros, drenes turcos y norteamericanos y entrenamiento canadiense si analizamos la nota que a la letra dice “ Una investigación revela evidencias de que Canadá entrenó a integrantes del batallón neonazi ucraniano Azov ( R.T. 2 may 2022 19:08 GMT )

EL DESENLACE

Y aunque “desde las Fuerzas Armadas canadienses aseguraron que toman “todas las medidas razonables” para garantizar que no se proporciona entrenamiento a extremistas” habremos de ver que se encuentra el ejército ruso cuando tome posesión de este la acerera Azovstal, el rostro eidentidad de los combtientes develara la verdad.

Para quienes no creen en estas reflexiones por suspicacia o por ignorancia quizás el pensamiento de cierre del mismo Oliver Stone en al conferencia que dio a Europa News nos de un pco de luz dice lo siguiente; “El servicio secreto de los EE. UU. es un “poder oscuro” que influye en el destino de numerosos países en beneficio de los Estados Unidos e incluso teje los hilos dentro de los Estados Unidos. De hecho, este servicio secreto ha logrado evitar que la verdad sobre el asesinato de John F. Kennedy, quien ha sido marginado por su oposición al imperialismo estadounidense, se conozca hasta el día de hoy.

COLOFON

CON MI SENTIDO PESAR PARA EL PUEBLO DE CUBA Y A SUS AMIGOS EN EL PLANETA QUE NOS DOLEMOS POR LAS PÉRDIDAS HUMANASQUE EL SINIESTRO OCASIONÓ 26 CONTADAS HASTA EL CIERRE DE ESTE TRABAJO, POR LA VOLADURA, (POR LA CAUSA QUE HUBIERE SIDO), DEL EMBLEMÁTICO HOTEL SARATOGA en La Habana Vieja, lugar de tantas batallas del entrañable Eusebio Leal, y también por la pérdida de la tranquilidad en La Habana Y TODA Cuba, en los días previos a la llegada del Presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador que está ahí hoy 8 de mayo del 2022 (fecha significativa) con su agenda de buen voluntad para los hermanos Centroamericanos y Caribeños, LE DESEO ÉXITO..

Soy suspicaz como Stone que “cuestiona la versión oficial del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963.