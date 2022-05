Ligas deportivas de USA ven un mercado importante en México

as.com

Uriel Parrilla

Después de un par de campañas de ausencia en México debido a la pandemia por COVID, la NFL regresó a México y podría estar escoltado por MLB y NBA.

Este 4 de mayo la NFL dio las primeras señales de su calendario 2022 al anunciar los cuatro encuentros que disputará fuera de Estados Unidos. Además de celebrar cuatro juegos en Europa (tres en Inglaterra, uno en Alemania), la liga tendrá un cotejo en México.

El nuevo encuentro se suma a la larga tradición de partidos de NFL en México que inició con siete compromisos de pretemporada y el primer juego de campaña regular disputado fuera de Estados Unidos. No obstante, el siguiente juego, pactado para el 21 de noviembre, tendrá un significado diferente para Roger Goodell.

Además de ser uno de tres juegos que acordaron NFL y el gobierno mexicano en 2019 (dos de esos encuentros se aplazaron debido a la pandemia por COVID), el cotejo será el primero que se celebrará bajo la ampliación de mercados internacionales de liga.

Ese plan de Goodell permitirá a Cardinals, Cowboys, Broncos, Texans, Chiefs, Raiders, Rams, Steelers y 49ers explotar el mercado azteca sin intervención directa de la NFL.

NBA

A pesar de que NFL es la que más definido tiene el camino hacia el futuro en México, la NBA también tiene un largo recorrido al sur de la frontera ─jugaron 19 partidos de exhibición entre 1992 y 2012 y registra 11 juegos de campaña regular.

Desde 2014 y hasta que la pandemia de COVID suspendió las operaciones internacionales, la liga de basketball celebró encuentros consecutivos en México. Tras un par de años de ausencia, se especula que para la temporada 2022-23 la NBA regresará a la capital azteca.

Pero el elemento más importante de la integración de México a los planes comerciales de Adam Silver es la inclusión de los Capitanes, club de la Ciudad de México, a la G-League (sistema de desarrollo de NBA). En su primera temporada como club asociado a la liga, terminó con marca de 4-8.

MLB

A pesar de la importante presencia de peloteros latinos, Grandes Ligas es la organización que avanza más lento con relación a México. A pesar de que registra 11 encuentros de campaña regular en dicha nación (todos en Monterrey), Rob Manfred no ha anunciado un plan especial para ampliar el mercado azteca.

Después de el par de series que jugaron en 2019 (Cardinals vs. Reds y Astros vs. Angels), la MLB se alejó de México y gracias al reporte de Evan Drellich, de The Athletic, se espera que las Mayores regresen al país, ahora por cuatro campañas. La más importante diferencia es que dichos cotejos serían en la Ciudad de México, aprovechando la edificación del Estadio Alfredo Harp Helú, recinto concluido en 2019.

