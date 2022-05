El doble juego de la chica roja.

Por: Manuel Narváez Narváez

(novelilla interactiva)

Es viernes, la quincena recién fue cobrada el martes anterior y provoca risad de felicidad a públicos y privados. El “sangrons nigth club” está reventar.

Una fila generosa de mayoría varones y dos que tres damas, hacen relajo para hacer más corta la espera de ingresar al “antro” de moda.

El inmueble se ubica estratégicamente a dos cuadras de la avenida metropolitan, cerca del museo Pancho Prieto.

El frente conserva el enjarre clásico de las construcciones de adobe y cerámica color vino en forma de rombo, de un metro hacia el piso.

Un anuncio luminoso, no muy llamativo, apenas llama la atención de los que llegan por primera vez.

El diseño es una pierna, blanca, que empieza de la rodilla, con medias negras y triángulos transparentes, cuyo pie con dedos bellamente acomodados y uñas pintadas de color magenta, aterrizan sobre unos tacones blancos de plataforma media.

La iluminación de neón con las letras combinadas en morado y rojo, suficientemente visibles, sin caer en lo vulgar, acreditan el bautismo del lugar.

El acceso de entrada los controla un par de tipos de complexión media, tatuajes que cubren el cuello y los brazos expuestos.

Con aspecto poco confiable y cara de pocos amigos, registran que los clientes no porten algo prohibido. A las chicas las revisa una mesera que es llamada a través de un radio.

Los afortunados que ingresan conforme van llegando y según la disponibilidad de las 15 mesas con 4 sillas cada una, además de la barra en la que pueden sentarse otros 12 clientes, atestan el lugar.

La distancia entre la entrada y el pasillo será de unos 10 metros, suficientes para atenuar el potente sonido de la música que ambienta el lugar.

Por dentro el escenario es de fiesta. Luces oscuras por todos lados que no terminan de alumbrar con claridad e impiden que los rostros sean reconocibles. Cada tiempo dispersan oxígeno para darle un toque chic y siniestrón.

En el centro de lugar se encuentra una estructura de 1:20 de alto sobre la superficie del suelo. Está rodeada de mesas sobre las que se alcanzan a ver botellas de whisky de 18 años de añejamiento la más modesta y Tequila, del bueno. Todas con sus respectivos servicios.

Sobre la pista que asemeja una serpiente y cargada hacia la derecha, destaca imponente un espectacular tubo plateado que empieza en el entarimado y remata en el techo.

Sobre las paredes de color melón cuelgan cuadros con artistas de la edad de oro del cine y la música norteamericana y mexicana.

Se aprecian imágenes de Cantinflas, Resortes, Pedro Infante, María Félix y Blanca Estela Pavón; Marilyn Monroe y Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Ray Charles.

Todas las mesas están ocupadas al igual que la barra. Apenas son las 9:30 pm y los que llegaron a tiempo desbordan en carcajadas, murmullos de altos decibeles y platicas sin identificar.

El ruido que sale por las bocinas es alto, sin ser molesto. El Dj que es visual para el respetable le hace una seña al anunciante para que presente a la estrella de la noche.

Las manecillas del reloj marcan las diez pm en punto, de repente se escucha una voz aguda, agradable y afeminada, es Randy, un guapetón de unos 30 años.

Su atención por favoooor queridos amigos que hoy nos honran con su presencia”, se escucha claro y fuerte, esta noche sangrons nigth club se engalana en presentar a la única, inigualable y auténtica chica roja: “Naaaaataly”. Clap, clap, clap estalla como volcán la respuesta del público.

Unos segundos después de iniciar el compás de la canción I want to break free de la galardonada banda Queen, irrumpe con paso sensual, de buen gusto y una prodigiosa anatomía, Nataly, la chica roja.

Sus pasos siguen puntuales el ritmo de la tonada británica y su cuerpo se contonea como un delfín en su hábitat. La clásica luz blanca de forma circular refleja sobre unas cortinas al fondo la silueta coqueta y sexy de la menudita bailarina exótica.

Se escucha la música y se admira la destreza olímpica de la estrella de la noche. Apenas si se alcanzan a oir los llamados de las meseras para reponer las bebidas espirituosas.

Tras la primera danza, le secunda “Balada para Adelina”, que inmortalizara Richard Clayderman, y le sigue ¿Whats Up?, de 4 Non Blondes.

Ya han transcurrido 20 minutos de show y el fresco de los aparatos de AC parece ser insuficiente para sofocar el “calor” que se siente en el interior. Los murmullos pasan a ser piropos y otros elevados de tono como tributo a la exponente.

Las meseras corren de un lado a otro llevando botellas de sin destapar y recogiendo las vacías.

En la mitad de las mesas las chicas del club acompañan a los clientes. Sus bebidas le son servidas en unas copitas una tras otra mientras el público varonil se encuentra en éxtasis disfrutando del show.

En la última de su presentación, Nataly, que sonríe sin cesar, suda, aunque el maquillaje no se le corre. No ha sido necesario que se despoje de ninguna de sus dos diminutas piezas que cubren los más íntimo de su cuerpo.

All I Wanna Do Is Make Love to You, de Heart provoca que Nataly remarque con sus caderas y brazos extendidos el sonido de la canción, como sibntiendo cada línea y traduciendo su significado: “todo lo que quiero es hacerte el amor”.

Recostada sobre la pista, en pose sensual y los pechos hacia arriba, termina la presentación majestuosa de la estrella de la noche.

No era para menos, la chica roja hizo que el respetable se parara para aplaudir por más de tres minutos, al tiempo que billetes con el rostro de Benito Juárez, Ignacio Zaragoza y Sor Juana inundaron la pasarela del espectáculo.

Naaaataaaly, Naaaaataaly, Naaaaataaly coreaban los presentes, como un cántico celestial de una feligresía que se rinde a su diosa, al tiempo que ella se retiraba doblando el torso hacia adelante para agradecer las muestras de entrega. Una mujer muy joven se encargó de recoger la “ofrenda”.

Contrario a lo esperado, la chica roja, la estrella que prestigia el centro nocturno no se queda a interactuar con los clientes.

Después de su presentación se va a un camerino privado donde se quita el maquillaje, guarda su atuendo en una pequeña maletita, de marca reconocida.

Se da un baño rápido y se cambia de ropa, generalmente por unos jeans, una blusa holgada y unos zapatos bajitos, diminutos porque calza del 3.

Sale por una puerta lateral discreta que cuida un joven alto, de pocas palabras, y se dirige a su coche, un Versa color arena, de reciente modelo y vidrios polarizados.

Al doblar de la callejuela de la salida discreta para tomar la Goyo Méndez hacia la vialidad independiente, rumbo al norte, alcanza a ver la fila de clientes desesperados por entrar que ya alcanza doblar por la esquina este.

Al llegar a su casa ya la espera su único hijo, un estudiante de derecho. Después de saludarlo, Gustavo, el chico de 19 años le muestra la cena que preparó, una ensalada de salmón con vinagreta de romero y verduras.

Al filo de las 11:30 pm, tras una amena conversación, Ariadna, el nombre verdadero de la chica roja y su unigénito, se desean buenas noches ya que el sábado, muy temprano, la estrella nocturna debe impartir sus clases de danza turca.

Fin de la primera parte.

Comentarios