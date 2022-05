“Las Bravas FC”, lo que debes saber de la nueva serie de Mauricio Ochmann

UNOTV

“Las Bravas FC” es la nueva serie de Mauricio Ochmann, el actor da vida a Roberto Casas, un egocéntrico futbolista de fama mundial, que tras perder todo su dinero e influencia en el fútbol internacional tendrá que volver a su pueblo natal, en las costas de México, donde se verá obligado a entrenar a un grupo de adolescentes novatas apasionadas al fútbol.

Keyla Caputo, actriz que forma parte del elenco de la producción de HBO Max aseguró en entrevista exclusiva para UnoTv.com que esta es una serie que refleja el machismo que siempre se ha vivido en el futbol femenil mexicano pero a su vez, un proyecto que pretende dignificar a las jugadoras.

“Esta serie va a abrir la conversación sobre el tema, por muchos años yo jugué futbol soccer y viví lo que es tener poco apoyo y ser insignificante para la gente que se mueve en el medio”, declaró la también influencer.

El equipo de “Las Bravas FC” está conformado por Ana Valeria Becerril, Keyla Caputo, Kariam Castro, Esmeralda Soto, Paola Cuarón y Mariané Cartas, la única de las actrices que no necesitó usar doble fue Kayla por su experiencia en el futbol. Por su parte, Irán Castillo será la maestra que guíe y ayude a estas jóvenes, también desde la sororidad.

“Yo pedí que me dieran este personaje porque siempre me ha gustado mucho el futbol, tuve algunas lesiones leves pero me encantó poder interpretar a una jugadora de futbol”.