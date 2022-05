Televisión rusa detalla ataque nuclear sobre Europa

CNN

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, ha calificado este martes de “siniestro” el informe de la televisión rusa acerca de cómo se desarrollaría un ataque nuclear sobre las principales capitales europeas.

Reflejan una preocupante realidad que no está en contacto con la realidad. Debería haber una pronta disculpa”, ha dicho Martin, quien no ha precisado si el embajador ruso en Irlanda, Yuri Filatov, será o no convocado por ello.