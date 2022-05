Programa Médico a tu Puerta cambiará la vida de una mujer

La labor que realiza la Dirección General de Centros Comunitarios a través del programa de Médico a tu Puerta, permitirá que una mujer cambie favorablemente su vida gracias a la donación de una prótesis.

Hace nueve años cambió la vida de Margarita Mallagua Xalamigua en su natal Veracruz, donde trabajaba junto a sus hijos cortando caña de azúcar. Un día, al terminar su jornada laboral se subieron a lo alto de la camioneta cargada con caña de azúcar y sufrieron un accidente automovilístico, perdiendo la vida uno de sus hijos y a ella tuvieron que amputarle la pierna.

Escuchó que en Ciudad Juárez podía recibir ayuda, por lo que se trasladó a esta frontera con la esperanza de que alguien le tendiera la mano. Lo que no esperaba es que la ayuda llegaría hasta su domicilio, ya que personal de Médico a tu Puerta acudió a su vivienda en la colonia Puerto de Palos, ofreciéndole atención médica gratuita.

Margarita pidió atención psicológica, lo que recibió de forma inmediata, pero además el personal de Centros Comunitarios se encargó de buscar ayuda para que esta mujer de 40 años de edad pueda próximamente recibir una prótesis.

Una de las personas interesadas en colaborar de forma voluntaria en este caso es Cruz Pérez, hijo del Presidente Municipal, quien contribuyó para que este día Margarita fuera valorada por un médico ortopedista, quien tras hacerle una valoración determinó que sí es apta para adaptarle una prótesis.

Gabriela Cisneros Gallegos, coordinadora médica de los Centros Comunitarios, dijo que la beneficiaria carece de prestación médica, por lo que el Gobierno Municipal la atiende a través de Médico a tu Puerta.

Por medio del programa Pasos Firmes será posible que Margarita poco a poco vuelva a caminar, lo que cambiará por completo su calidad de vida al tener la posibilidad de volver a trabajar, mencionó Héctor Lara Rodríguez, integrante de Médico a tu Puerta.

Hoy fue consultada por el ortopedista Gustavo Moye, en el Instituto Chihuahuense de la Salud, donde fue referida por el programa Pasos Firmes.

Margarita dijo estar muy agradecida con el programa municipal Médico a tu Puerta, ya que volverá a caminar cuando tenga su prótesis.

“Nunca pensé que me fueran a buscar así de rápido porque tengo apenas dos meses aquí; le agradezco mucho a Dios porque me encontré con personas que me están apoyando”, agregó.