Pablo Aguilar sufre desgarro y se pierde el repechaje

as.com

El defensor central paraguayo no podrá estar disponible para el juego ante Necaxa debido a problemas musculares.

Tras no haber superado a las Águilas del América, el cuadro de Cruz Azul no pudo llegar a los lugares que dan boleto directo a la liguilla y se quedó dentro de la ronda de repechaje en donde enfrentarán a los Rayos del Necaxa. Lamentablemente para el director técnico Juan Reynoso no tendrá plantel completo, pues el defensor Pablo Aguilar se encuentra descartado para el duelo contra los rojiblancos.

De acuerdo a información de ESPN, el futbolista sudamericano sufrió un desgarre en la pierna izquierda de grado uno en el pasado encuentro frente a los azulcremas y por ello, no tendrá participación este fin de semana. La misma fuente explicó que el tiempo de recuperación ronda entre 15 y 20 días, por lo que probablemente también no esté listo para los cuartos de final en caso de la Máquina logre meterse a la fiesta grande.

En la temporada regular del Clausura 2022, el paraguayo tuvo participación en 16 encuentros de los cuales 14 fueron como titular bajo el mando del peruano Juan Reynoso. Por otro lado, el guardameta José de Jesús Corona estará de nueva cuenta en el once inicial, ya que terminó su recuperación y se encuentra en perfectas condiciones.

Cabe mencionar que el medallista olímpico en Londres 2012 llevaba siete semanas fuera y no juega desde la jornada 10, cuando los celestes doblegaron a los Pumas en la cancha del Estadio Azteca. Durante el tiempo que estuvo fuera el experimentado arquero, la Máquina sumó tres derrotas, dos victorias y dos empates.

El juego de repechaje entre Cruz Azul y Necaxa está programado para este sábado siete de mayo, en punto de las 17:45 horas en la cancha del Estadio Azteca. En esta eliminatoria, la escuadra cementera parte como favorita para avanzar a la liguilla, sin embargo, los comandado por Jaime Lozano tratarán de dar la sorpresa.