Doctor Strange 2, un multiverso de locura y peligros

Elizabeth Olsen le cuenta a Excélsior los alcances de Wanda Maximoff en la nueva película de Marvel y cuál es su futuro dentro del universo.

“¿Qué sabes del multiverso?”, le pregunta Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Hechicero Supremo, el peligro detrás de esa fractura es una pesadilla, y las bestias que emergen son verdaderamente poderosas. No sólo Vision (Paul Bettany) tenía sus teorías, ¡nosotros sabemos que hay peligros inimaginables!

Doctor Strange en el multiverso de la locura, del director Sam Raimi, se ubica después de los hechos de Spider-Man: Sin camino a casa. Stephen viajará en diferentes realidades para enfrentar a un poderoso enemigo, al mismo tiempo encontrará aliados de otras dimensiones y lidiará con una crisis de la Bruja Escarlata.

Por cierto, este evento será definitivo para confirmar a Wanda como el personaje más poderoso de Marvel, ¿no, Elizabeth?, le cuestionó Excélsior a la actriz, vía Zoom.

“Desde WandaVision (su miniserie) el rol cambió para ella y fija su destino como una antigua hechicera. También pienso que su potenciador es Doctor Strange por medio de su confianza, claridad y aceptación que tiene en ella misma. Aliados en este viaje.

“Pienso que veremos un lado más claro y confiado de su persona. Y de algo estoy segura: quiero ir más allá con Wanda, sólo no sé cómo y cuándo; quiero que crezca como los fans desean, porque he pasado tanto tiempo con ella que ahora yo estoy curiosa por saber qué más quieren de ella. ¡Quiero continuar en el personaje mucho tiempo!”, compartió.

A propósito de que su futuro y de la clara referencia en la película al cómic House of M, el evento escrito por Brian Michael Bendis donde una crisis de Wanda extingue a una mayoría de mutantes, Olsen estuvo hablando de la famosa frase genocida: “No more mutants”, con la que desaparece a mucho de ellos.

Sólo que, muchachos, no vayamos tan lejos todavía. En el MCU, hasta ahora, ¡aún no emergen los mutantes! Según lo que Raimi y Kevin Feige pudieron compartir en la CinemaCon, los Illuminati están confirmados para Doctor Strange 2, la sociedad secreta para resguardar la paz en la tierra conformada por Iron Man, el Hechicero Supremo, Namor, Black Bolt, Reed Richards y Charles Xavier, ¡el líder y tutor de los X-Men! Puede ser un paso importante para el destino y los deseos de la actriz.

“Mientras tanto esta película es una idea de una pesadilla, al final, coexistir con distintas versiones de nosotros mismos en diferentes realidades es algo enloquecido. Creamos un universo sin fondo que contiene nuestras mejores y peores versiones.

“También influyó mucho la oscuridad impresa por Sam Raimi gracias a sus antecedentes (en el género de horror y sobrenatural), manipula a las audiencias en sentido para causar terror y miedos, es totalmente una nueva vibra para las películas de superhéroes”, explicó.

En ese sentido le preguntamos a la actriz qué momento de la película le rompió el corazón, le causó ansiedad o sobresaltos, y no soltó prenda. Está en el mismo canal de Marvel para evitar spoilers y sólo mencionó que hay una parte que definitivamente le causó mucho dolor. Además, apenas verá hoy la película. Pequeño detalle.

En Marvel, el multiverso son todos esos universos alternativos que albergan distintas versiones de los héroes y villanos. Tal como lo explicó Olsen. Un concepto que le permitió a la editorial extender historias, crear nuevos personajes y versiones alternas a las originales. El canon principal es el 616, de ahí se desprenden realidades como la de los Ultimates, MCU, Spider-Verse, 2099, etc.

Si a nivel lector es difícil mantener un orden de toda esta vorágine gráfica, como actor, productor, director, guionista y supervisor debe ser una tarea titánica. Pero Doctor Strange en el multiverso de la locura ya lo introdujo y ahora se viene la difícil tarea de mantenerlo de forma coherente.

“Para mí resultó mucho más simple, sólo me confundí un poco en encontrar una explicación real al por qué ciertas cosas, que verán en la película, pueden ocurrir. No sé, fue raro, así que mejor me metí en la cabeza que el concepto puede albergar situaciones y circunstancias como consecuencia de distintas decisiones.

“Y es a beneficio del futuro de Marvel, pues dará la posibilidad de desarrollar historias que podrían parecer limitadas o irreales para el MCU”, compartió.

Por eso es posible la aparición de Gargantos, que en realidad es Shuma-Gorath, el archienemigo extradimensional de Doctor Strange y apodado el Amo del caos, cuyo nombre original no pudo ser utilizado por motivos de derechos; America Chavez (Xochitl Gomez), heroína proveniente de la Utopía paralela, con la capacidad de viajar por el multiverso, representante latina y de la comunidad LGBTQ+; Speed (Jett Klyne) y Wiccan (Julian Hilliard), los hijos de Wanda; y los illuminati, entre otras.

Todo este enloquecido mundo de realidades alternativas le permitió a Olsen pensar quién es ella en otra dimensión.

“Tengo en la cabeza que la actuación no será un trabajo para siempre, incluso estoy abierta a hacer otros oficios, porque cuando me encuentro con personas mayores amo escuchar todo lo que llegan a hacer. En conclusión, estoy decidida a transformarme en alguien más”, compartió.

Doctor Strange en el multiverso de la locura será preestrenada este miércoles en los complejos cinematográficos de México.

