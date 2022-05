El Escorpión Dorado anuncia su compromiso con Aislinn Derbez

Por: TV Notas.

Ciudad de México., a 2 de mayo del 2022.- Esta no es la primera vez que el comediante le declara su amor a la guapa actriz.

La actriz Aislinn Derbez y el youtuber Alex Montiel, mejor conocido como, ‘El Escorpión Dorado’, se comprometieron hace unos días, y aunque todo se trató de una broma, vaya que le sacaron más de una carcajada a sus miles de seguidores.

Todo sucedió durante la alfombra roja de la nueva temporada del reality ‘LOL’, donde ‘El Escorpión’ participará y Eugenio Derbez, junto a su hijo, José Eduardo, serán los conductores de esta entrega, la cual se jugará por equipos de dos comediantes.

“Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar nuestra boda, próximamente. Estamos muy enamorados y vamos a casarnos el próximo 6 de mayo (fecha de estreno de la nueva temporada)”, expresó el comediante mientras la actriz lo abrazaba.

El youtuber posteó el video del anuncio, en el que reitero los planes de boda: “Ya se veía venir, oficialmente Aislinn Derbez, anunciamos nuestro p*nche compromiso de por vida. Ni modo suegro Eugenio Derbez, más vale que se vaya p*nche acostumbrando”, escribió.

En el video compartido por el youtuber también se puede ver que Eugenio Derbez intenta impedir que Aislinn abrace al famoso, mientras ella lo hace a un lado, a lo que el youtuber expresó: “Cuando estás bien p*nche contentote con tu morra y llega el p*nche suegro de metiche”.

Por su parte, Aislinn también le dejó un mensaje a su prometido de broma; “Aww, dice Eugenio Derbez que qué bendición que ya encontré alguien que me apapache, me cuide y me respete…”, escribió la actriz, con lo que de igual manera generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Comentarios