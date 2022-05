Las app de citas y el amor por el planeta: desliza a la derecha si te importa el medioambiente

Dw actualidad

Plataformas de citas han notado que el amor de sus usuarios por el planeta crece, por lo que han añadido nuevas funciones. OkCupid incorporó una insignia de defensa ambiental, pero ¿qué tan útiles son estas adiciones?.

“Cambio climático, medioambiente, vegetariano”: esas son las palabras claves que Ruby tiene en la mira mientras busca una potencial pareja en una aplicación de citas. Tras más de una década buscando el amor en internet, la californiana de 35 años sabe que esos son los términos que usa alguien que se preocupa por el planeta.

“Para mí, esas son las señales de que la persona es consciente sobre el tema y está tomando medidas concretas”, dice.

Pero el medioambiente no solo es prioridad para Ruby. Aplicaciones de citas como OkCupid, Bumble y Tinder han notado que cada vez más usuarios mencionan problemas climáticos en sus perfiles, y han integrado nuevas funciones.

Insignias, intereses y cuestionarios

En Bumble, una plataforma global que permite que solo las mujeres tomen la iniciativa del primer contacto, los usuarios pueden agregar insignias en sus perfiles para expresar apoyo a distintas causas. En Alemania y el Reino Unido, la insignia de “ambientalismo” fue la más popular el año pasado.

Los usuarios y las usuarias de Tinder también pueden agregar “medioambiente” a su lista de intereses. La compañía dijo que “protección climática” fue una de las expresiones más mencionadas en las biografías de usuarios alemanes menores de 25 años. Palabras como “veganismo” y “vegetarianismo” también aparecieron con frecuencia en perfiles de personas jóvenes de Brasil.

Más de medio millón de usuarios han agregado la insignia de defensores del cambio climático a sus perfiles, según OkCupid.

Otra popular app, OkCupid, usa cuestionarios para medir la compatibilidad entre dos usuarios. Al preguntar a las personas cuál era la causa más importante para ellos, la mayoría respondió que era el medioambiente, incluso por encima de la paz mundial.

Siguiendo esa tendencia, la aplicacion de citas restableció temporalmente su insignia para defensores del medio ambiente en abril, por ser este el mes de la Tierra.

Cuando OkCupid lanzó la insignia, cerca de 400.000 personas la incluyeron en sus perfiles. En la actualidad, esa cifra creció a más de medio millón, según dijo un portvoz de esa aplicación a DW.

El número total de usuarios se desconoce, pero la compañía dice que “millones y millones” de personas alrededor del mundo usan esa plataforma.

¿Amante del planeta o solo una pose?

Ruby es una de tantas que usa la insignia en su perfil. Aunque la considera útil, asegura que nada sustituye las conversaciones que surgen tras hacer match. Como vegana, puede tener una opinión distinta sobre lo que significa luchar por el planeta. “A veces parece una etiqueta más para tener visibilidad”, dice.

Max, un joven de 23 años de Berlín (Alemania), se niega a usarla. “Es sólo una razón más para darse palmaditas en la espalda sin hacer realmente nada, tanto para los usuarios como para la propia aplicación”, opina.

OkCupid dijo a DW que este año ha donado 20.000 dólares a la organización sin fines de lucro Earth Day Initiative como parte de sus acciones contra el cambio climático. En 2021, la empresa donó 21.000 dólares aunque Match Group Inc, propietaria de OkCupid y Tinder, obtuvo 852 millones de dólares de beneficios operativos ese año.

Cal, un joven de 25 años de Leeds, Inglaterra, entiende el escepticismo, pero también opina que esas funciones son útiles. “Personalmente, quiero salir con gente que comparta las mismas opiniones que yo sobre el cambio climático”, dice.

La protección del medioambiente fue uno de los temas más mencionados entre los usuarios de Tinder dentro de la Generación Z en Alemania.

Prueba de fuego

Cal normalmente usa aplicaciones en las que puede filtrar potenciales citas según sus intereses para evitar sorpresas incómodas en el futuro.

Nora, de 33 años, opina igual. Aunque ahora ya no usa OkCupid, cuando vivía en el estado rural estadounidense de Montana solía filtrar usuarios en función de su opinión sobre el cambio climático. Para ella, la postura se convirtió en una prueba de fuego.

“Si una persona no cree que el cambio climático es real, eso también es un indicador de que no valora o no le da importancia a otras cosas”, dice.

Ruby concuerda con eso, y dice que quiere evitar interacciones que se desvíen del objetivo principal de las aplicaciones: conectar con otros.

“Si tengo que convencer a alguien de que debería preocuparse por el medioambiente o debería tomar medidas, debo invertir en ello en lugar de dejarlo para conectar”, afirma.

(jp/cp)

