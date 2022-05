Guillermo Ochoa: “Vamos a pelear por el título”

as.com

Alan Hernández Valdini_

Tras el empate en el Clásico Capitalino, Guillermo Ochoa, arquero del América aseguró que el equipo de Coapa peleará por el título.

América y Cruz Azul no se hicieron daño en la más reciente edición del Clásico Capitalino, en donde ambas escuadras se disputaban un lugar para ingresar a la liguilla de manera directa. Dicho duelo, a pesar de culminar en empate, las ‘Águilas´ salieron victoriosas tras calificar en el cuarto puesto de la tabla general.

Tras la clasificación y dejar su portería en cero, Guillermo Ochoa habló para TUDN y reconoció que hace un tiempo pensaban en estar en la parte baja de la tabla, sin embargo, se mostró contento de lo realizado en últimos días, y aseguró que el América peleará por el título.

“Yo creo que increíble el esfuerzo, el compromiso, cuando las cosas no salían, cuando estábamos de últimos el camino se veía muy complicado y en ese momento hubiéramos firmado el 12 del repechaje. El equipo sabe dónde está, obviamente lo que hemos hecho ha sido extraordinario, ha sido muy bueno el remontar de esta manera, pero el trabajo todavía no está hecho, no nos conformamos con lo con lo que hemos realizado. Ha sido muy bonito, la gente lo ha disfrutado, nosotros también, después de donde estábamos hace un mes, pero bueno, yo creo que nadie hubiera apostado que el América entrará directo y vamos a pelear por el título”, comentó el arquero americanista.

De igual manera, Ochoa comentó que debido al torneo tan corto que es el mexicano han logrado estar donde están en la actualidad, así mismo, agregó que ante Cruz Azul se buscó el triunfo a expensas de saber que el empate les colocaba en el cuarto peldaño, sin embargo, se mostró contento con el resultado.

“El fútbol tiene de repente esas situaciones, estas dinámicas, obviamente cuando estás en un club como América por supuesto, en un torneo tan corto las dinámicas negativas se vuelven más complicadas, pero mostramos la calidad y el talento de los jugadores, que bueno, que somos capaces de y merecemos estar en un club como América y ya está. Satisfechos por lo que hemos realizado hasta el día de hoy, también el día de hoy creo que hicimos un partido donde buscamos el triunfo hasta el final, sabíamos que que por ahí el empate nos metía directo pero bueno, lo buscamos hasta el final, no se dio el gol, una lástima para ponernos más arriba, pero bueno, después de la situación en la que estamos este año, es muy bueno”, señaló el cancerbero.

El arquero azulcrema aseguró que el hecho de descansar una semana no romperá la buena racha por la cual atraviesan, así como usarán lo aprendido las liguillas anteriores para lograr sobresalir en la próxima fiesta grande del fútbol mexicano.

“Yo creo que vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo, al final se llegaría a jugar hasta el otro fin de semana, tampoco hay muchos días de diferencia entre un partido y otro son de 3 para 3 días, seguramente jugaremos algo que nos dé esa intensidad entre semana y tratar de sacar esa experiencia de las liguillas pasadas, de controlarnos de bueno con partidos, buenos de ida y cerrar bien en la vuelta”, comentó.

Finalmente dijo que el América será el rival a vencer en la liguilla y, desde un principio, el objetivo siempre fue pelear por el título de liga, además de comentar que ha disfrutado el cierre de torneo a pesar de las adversidades que se demostraron al inicio del Clausura 2022.

“Creo que a América nunca se le puede dar por muerto, siempre somos candidatos, el objetivo es pelear el campeonato. Cuando uno firma el contrato sabe lo que firma y sabe dónde está, así es que por supuesto que hemos disfrutado este camino, los partidos pasados cuando hemos ganado tres puntos de visita, cuando ganamos en Aguascalientes, cuando ganamos contra Tigres, porque estar al fondo no es fácil, entonces el equipo se recargó de energía y bueno, vamos a pelear hasta el final el partido a partido y con la gente como el día de hoy, seguramente podemos llegar lejos”, finalizó Guillermo Ochoa.