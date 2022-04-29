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Rinde protesta consejo municipal  infantil 2022

abril 29, 2022

Desde el salón de cabildo, se realizó el nombramiento y constancia de mayoría del Consejo Municipal infantil 2022, en el marco del Día de la niñez.

Mediante una sesión de Cabildo, se tomó  protesta del presidente municipal Juan Pablo Arellanes Castillo, así como el resto del gabinete y regidores que integran el ayuntamiento.

El presidente municipal por un día dirigió unas palabras a su gabinete, en donde agradeció su compromiso con los chihuahuenses pero sobre todo, los instruyó a servir y cuidar el patrimonio de la capital con honestidad, ética y responsabilidad.

 

El gabinete infantil está conformado por:

1JUAN PABLO ARELLANES CASTILLOGABINETEPRESIDENTE MUNICIPAL

2ABRIL NOHELIA ROJO ROJASREGIDORSÍNDICA

3SOFÍA FERNANDA RAMOS MEJÍAGABINETESECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

4ESTEFANÍA PÉREZ BOJÓRQUEZGABINETEPRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

5MIXTLY YARETZI MIRANDA MORENOGABINETE

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

6VÍCTOR DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZREGIDOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

7ÁXEL ADÁN CÓRDOVA VIDAÑAREGIDORPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE

8GERARDO ADRIÁN ZAVALA DOMÍNGUEZREGIDORPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

9PRISCILA SAMARA QUIROZ VILLALOBOSREGIDOR

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

10LUNA FERNANDA PÉREZ VALENZUELAREGIDORPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA

11LUIS ÁNGEL VÁZQUEZ ESCOBARREGIDOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

12ÁNGEL ADÁN NAVARRETE CORRUJEDOREGIDOR

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

13ALEJANDRO ÁLVAREZ GRANADOSREGIDORPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA

14MELANY ALICIA RODRÍGUEZ ACOSTAREGIDORPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

15NAHOMI YAMILETH SILVA HERNÁNDEZREGIDOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

16XIMENA VALERIA PÉREZ ZAMARRÓNREGIDOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

17DAVID LEONARDO CRUZ RODRÍGUEZREGIDORPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD

18ISAAC MAXIMILIANO GABIRIO HERNÁNDEZREGIDOR

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER Y FAMILIA

19ROGER MATEO MONREAL RIVASREGIDORPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD

20DAYANE SAMANTA JÁQUEZ ENRÍQUEZREGIDOR

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

21SAID FRANCISCO TERRAZAS CASTAÑEDAREGIDOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

22DIEGO JOSUÉ BADILLO ESQUIVELREGIDOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA SOCIEDAD CÍVIL ORGANIZADA Y ASUNTOS RELIGIOSOS

23JORGE ARMANDO GONZÁLEZ GUERREROREGIDOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

24JESÚS DANIEL MELÉNDEZ AGUIRREREGIDOR

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA

25JARED ALEJANDRO FLORES DE LA VEGAREGIDOR

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

26SAID SANTIAGO GALVÁN VARGASGABINETE

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

27PAOLA THAILY CARRIZALES VENEGASGABINETETESORERA MUNICIPAL

28EDWIN OSWALDO MAGALLANES OLIVASGABINETEJEFA DEL DESPACHO DEL ALCALDE

29CAMILA ESTEPHANÍA GARCÍA RODRÍGUEZGABINETE

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE  DESARROLLO RURAL

30JORGE ENRIQUE RUBIO CARRILLOGABINETEJEFE DE GABINETE

31DIEGO SEBASTIÁN WALKER NAVARROGABINETE

GERENTE GENERAL DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL

32ÁXEL ALBERTO CANO GRADOGABINETE

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

33LAURA GIOVANA MÁRQUEZ GAYTÁNGABINETE

COORDINADORA DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

34MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARIZMENDIGABINETE

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO

35NEITHAM ALEJANDRO HERNÁNDEZ VÁZQUEZGABINETE

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

36DANA VALERIA GUEVARA MORALESGABINETE

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

37TAMARA AGUIÑAGA BARRIOSGABINETE

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

38YESENIA AMAYRANY ISIDORO LIZÁRRAGAGABINETE

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

39SURI VIOLETA ALVARADO ENRÍQUEZ GABINETE

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

40IRIS GUADALUPE ROSALES FLORESGABINETE

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

41KARINA BUSTAMANTE CHAPARROGABINETE

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN DE RELACIÓNES PÚBLICAS

42DAENA NOEMÍ LECHUGA HERNÁNDEZGABINETE

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

43MÉLANIE VICTORIA TENA LÓPEZGABINETEOFICIAL MAYOR

44VANNIA ELIZA ONTIVEROS LÓPEZGABINETE

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CULTURA MUNICIPAL

45ENRIQUE ENRÍQUEZ MURILLOGABINETEDIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

46SERGIO ISAAC PAREDES ROMEROGABINETEDIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

47NATALIA RAMÍREZ BERNALGABINETE

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

48SEBASTIÁN ARBALLO GARCÍAGABINETE

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA ATENCIÓN A LA SALUD

49SOPHIE RENATA QUIÑÓNEZ ZAVALAGABINETE

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

50EMILIANO ÁVILA RUIZGABINETESUBDIRECTOR DE BOMBEROS

 

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