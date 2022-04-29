Rinde protesta consejo municipal  infantil 2022

Desde el salón de cabildo, se realizó el nombramiento y constancia de mayoría del Consejo Municipal infantil 2022, en el marco del Día de la niñez.
Mediante una sesión de Cabildo, se tomó protesta del presidente municipal Juan Pablo Arellanes Castillo, así como el resto del gabinete y regidores que integran el ayuntamiento.
El presidente municipal por un día dirigió unas palabras a su gabinete, en donde agradeció su compromiso con los chihuahuenses pero sobre todo, los instruyó a servir y cuidar el patrimonio de la capital con honestidad, ética y responsabilidad.
El gabinete infantil está conformado por:
1JUAN PABLO ARELLANES CASTILLOGABINETEPRESIDENTE MUNICIPAL
2ABRIL NOHELIA ROJO ROJASREGIDORSÍNDICA
3SOFÍA FERNANDA RAMOS MEJÍAGABINETESECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
4ESTEFANÍA PÉREZ BOJÓRQUEZGABINETEPRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL
5MIXTLY YARETZI MIRANDA MORENOGABINETE
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
6VÍCTOR DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZREGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
7ÁXEL ADÁN CÓRDOVA VIDAÑAREGIDORPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE
8GERARDO ADRIÁN ZAVALA DOMÍNGUEZREGIDORPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
9PRISCILA SAMARA QUIROZ VILLALOBOSREGIDOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL
10LUNA FERNANDA PÉREZ VALENZUELAREGIDORPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA
11LUIS ÁNGEL VÁZQUEZ ESCOBARREGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
12ÁNGEL ADÁN NAVARRETE CORRUJEDOREGIDOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
13ALEJANDRO ÁLVAREZ GRANADOSREGIDORPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA
14MELANY ALICIA RODRÍGUEZ ACOSTAREGIDORPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
15NAHOMI YAMILETH SILVA HERNÁNDEZREGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO
16XIMENA VALERIA PÉREZ ZAMARRÓNREGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN
17DAVID LEONARDO CRUZ RODRÍGUEZREGIDORPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD
18ISAAC MAXIMILIANO GABIRIO HERNÁNDEZREGIDOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER Y FAMILIA
19ROGER MATEO MONREAL RIVASREGIDORPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD
20DAYANE SAMANTA JÁQUEZ ENRÍQUEZREGIDOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
21SAID FRANCISCO TERRAZAS CASTAÑEDAREGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
22DIEGO JOSUÉ BADILLO ESQUIVELREGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA SOCIEDAD CÍVIL ORGANIZADA Y ASUNTOS RELIGIOSOS
23JORGE ARMANDO GONZÁLEZ GUERREROREGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
24JESÚS DANIEL MELÉNDEZ AGUIRREREGIDOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
25JARED ALEJANDRO FLORES DE LA VEGAREGIDOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
26SAID SANTIAGO GALVÁN VARGASGABINETE
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
27PAOLA THAILY CARRIZALES VENEGASGABINETETESORERA MUNICIPAL
28EDWIN OSWALDO MAGALLANES OLIVASGABINETEJEFA DEL DESPACHO DEL ALCALDE
29CAMILA ESTEPHANÍA GARCÍA RODRÍGUEZGABINETE
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
30JORGE ENRIQUE RUBIO CARRILLOGABINETEJEFE DE GABINETE
31DIEGO SEBASTIÁN WALKER NAVARROGABINETE
GERENTE GENERAL DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
32ÁXEL ALBERTO CANO GRADOGABINETE
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
33LAURA GIOVANA MÁRQUEZ GAYTÁNGABINETE
COORDINADORA DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
34MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARIZMENDIGABINETE
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO
35NEITHAM ALEJANDRO HERNÁNDEZ VÁZQUEZGABINETE
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
36DANA VALERIA GUEVARA MORALESGABINETE
COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
37TAMARA AGUIÑAGA BARRIOSGABINETE
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
38YESENIA AMAYRANY ISIDORO LIZÁRRAGAGABINETE
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES
39SURI VIOLETA ALVARADO ENRÍQUEZ GABINETE
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
40IRIS GUADALUPE ROSALES FLORESGABINETE
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
41KARINA BUSTAMANTE CHAPARROGABINETE
COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN DE RELACIÓNES PÚBLICAS
42DAENA NOEMÍ LECHUGA HERNÁNDEZGABINETE
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
43MÉLANIE VICTORIA TENA LÓPEZGABINETEOFICIAL MAYOR
44VANNIA ELIZA ONTIVEROS LÓPEZGABINETE
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CULTURA MUNICIPAL
45ENRIQUE ENRÍQUEZ MURILLOGABINETEDIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
46SERGIO ISAAC PAREDES ROMEROGABINETEDIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
47NATALIA RAMÍREZ BERNALGABINETE
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
48SEBASTIÁN ARBALLO GARCÍAGABINETE
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA ATENCIÓN A LA SALUD
49SOPHIE RENATA QUIÑÓNEZ ZAVALAGABINETE
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
50EMILIANO ÁVILA RUIZGABINETESUBDIRECTOR DE BOMBEROS