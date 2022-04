Invita Gobierno Municipal y Cocentro a evento de lucha libre profesional en Plaza de Armas

Chihuahua, Chih., 29 de abril del 2022.- Con cuatro funciones gratuitas de lucha libre, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Centro, continuará con los festejos de la Niña y Niño el próximo domingo 01 de mayo en Plaza de Armas.

Se instalará el escenario en la explanada del centro de la ciudad para que los chihuahuenses disfruten de este evento familiar y gratuito con exponentes de la lucha libre de la AAA así como talento local de la Arena Coliseo de Chihuahua, donde se contará con 650 sillas que podrán acceder conforme la población acuda, así como el vallado alrededor para el disfrute de más población.

En su intervención, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo Fierro dio a conocer que: “El deporte no es solo para la ocupación de tiempo libre, sino podemos impactar en la seguridad, economía, fomento de valores, integración familiar, este evento es exponencial porque es al aire libre, gratuito en el centro de la ciudad, organizado por comerciantes del centro que está muy encaminado a la competitividad de nuestra ciudad” expresó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Ricardo Perea, comentó que se tendrán varias sorpresas para el disfrute del público, con música, estatuas vivientes y la oportunidad de tomarse fotografías con todos los luchadores, incluidos Tinieblas Jr., y Alushe.

Agregó que, con este evento de lucha libre, inicia una serie de planeaciones de eventos deportivos y culturales en el centro de la ciudad para la reactivación económica de los comerciantes, con la primicia de espacios de recreación y convivencia de las familias chihuahuenses.

Edgar González, promotor del evento, anunció que para la lucha estelar será protagonizada por los luchadores profesionales Tinieblas Jr., Black Chicano de la AAA en equipo con el talento local de Kenshi vs. Bory Ornelas, Omega X y King Warrior II.

Por equipos, en la lucha semifinal, estarán Eddy Maceyra, Sexy Pop y Camaleón Jr., vs. Apache Jr., Khaliel y Skeller Jr; en la segunda contienda de la tarde estará Valentino, Thanatos y Máscara Maldita vs. Dark Clown, Ave Salvaje y Silver Wolf; con la primera pelea de la cartelera, al punto de las 4:00 de la tarde, Ícaro, White Boy y Slade vs. Black Killer, Coyote y Dark Chemical. Con los referees David Álvarez y Apache Sr., y Bombón.

En el marco de Cabildo y Gabinete Infantil, Suri Violeta Alvarado, como directora infantil del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como Axel Adán Córdova Vidana, como presidente de la Comisión del Deporte en el Ayuntamiento, acompañado del Regidor Alejandro Moran, coincidieron que el deporte impacta de muchas maneras en las personas: “ayuda en la salud mental y física, ya que durante la cuarentena se presentaron índices de ansiedad, pero también ayuda a la diversión y salud”, abundó Axel Córdova.

