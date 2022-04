El “control” de precios de AMLO solo provocaría escasez de productos: Mario Vázquez

Chihuahua, Chih., a 29 de abril del 2022.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mario Vázquez Robles refirió que el “control” a los precios a la canasta básica que pretende impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende implementar los productos de la canasta básica, “es una receta del socialismo”.

“La inflación en México se debe entre otros aspectos a los fenómenos internacionales, pero también a la falta de apoyo y la de generar condiciones para la inversión pública y la falta de apoyo a los sectores productivos”, explicó Vázquez Robles.

Agregó que, el incremento en los precios de la canasta básica ha llegado hasta el 19 por ciento se debe a que no ha habido producción, ya que no se les ha apoyado como se debe, muy especialmente a los productores del campo, por lo que si no hay producción, es decir esta se limita, lo que vamos a tener es una escasez de producto e incremento de precios.

El control de precios deriva en escasez de productos, desabasto en los mercados, vamos a encontrar anaqueles vacíos de algunos productos porque el control de precios es lo que genera, y lo que si genera es mercados negros donde el precio real en donde el precio por la demanda es lo que prevalece, aseveró Vázquez Robles.

“Y que queremos filas como en Cuba, donde la gente tiene que hace fila para adquirir ciertos productos, donde se tienen que racionalizar los productos, eso no queremos para México, esas son recetas viejas que han probado que no funcionan y al contrario son contra producentes porque lo que generan es escasez y más afectación entre las clases populares que menos tienen y es encuadrado en el socialismo que encabeza el presidente López Obrador”, concluyó el legislador blanquiazul.

Comentarios