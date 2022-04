Me han amenazado de muerte por buscar la verdad: papá de Debanhi

POr: Excelsior.

Ciudad de México., 28 de abril del 2022. Mario Escobar, el padre de Debanhi Susana, dijo previo a una reunión en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer, que ha recibido amenazas de muerte por buscar la verdad.

Previo a recibir los resultados de la autopsia realizada a la joven, Escobar precisó: “venimos a recoger unos documentos, esperamos que los tengan. No tengo miedo a nada y no me importa que me sigan amenazando de muerte”.

Al cuestionarle sobre las amenazas comentó que no sabe quiénes le han lanzado estos llamados.

Si me han estado amenazando, no sé quién, pero gracias a Dios en la bóveda que le dije a mi hija hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad voy a llegar”, agregó.

Hasta el momento permanece en una reunión a puerta cerrada al interior del inmueble ubicado en Alejandro de Humboldt y Porfirio Díaz en Monterrey.

Comentarios