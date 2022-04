Los Mets le están quitando el trono a los Yankees en New York: ¿Realidad o ficción?

ESPN

Contrario a antaño, cuando los New York Yankees de George Steinbrenner no escatimaban a la hora de abrir su billetera -sin competencia en la Gran Manzana- la nueva tendencia se inclina cada vez más hacia sus rivales de ciudad.

El nuevo dueño de los New York Mets, Steve Cohen, ha ‘tirado la casa por la ventana’ durante esta temporada baja, dando un golpe sobre la mesa tras la firma del estelar abridor Max Scherzer, entre otros.

¿Es hora de que la afición ‘bombardera’ comience a preocuparse?

Además, ¿qué otro gran movimiento podrían hacer los Mets? Opinan nuestros expertos.

1. ¿Los Mets de Steve Cohen le están quitando el trono a los Yankees en NY?

Steve Cohen, dueño de los NY Mets. David Dee Delgado/Getty Images

Hiram Martínez, ESPN Digital: Steve Cohen está haciendo ruido en el mercado libre con las firmas de Max Scherzer y Starling Marte. Pero para quitarle el trono a los Yankees en Nueva York tiene que ganar campeonatos. Y aunque algunos de esos campeonatos se construyen en noviembre y diciembre, se ganan en octubre. A los Mets le falta mucho por construir para tener un equipo ganador y mucho por jugar para conquistar la ciudad de Nueva York.

Víctor López, ESPN Digital: Para nada. Los Mets pueden llevarse una primera plana aquí, una primera plana allá, pero Nueva York es y seguirá siendo de los Yankees. Es verdad que los Mets estuvieron mucho más activo en el comienzo de la agencia libre antes del cierre laboral, y que su firma del abridor Max Scherzer es quizás la movida más destacada hasta el momento, sin embargo, se necesitaría mucho más que eso para que los Mets reten seriamente a los Yankees por la supremacía de NY; los ‘Bombarderos’ simplemente están a otro nivel, compitiendo más con las otras franquicias deportivas a nivel global, que sus vecinos en Queens.

Steve Cohen puede gastar y gastar, hacer ruido en Twitter, y hasta ser más entretenido que esta generación de Steinbrenner’s, pero vamos, Yankees-Mets es distancia y categoría.

José E. Bartolomei, ESPN Digital: Realidad. Le están quitando el trono del ‘imperio del mal’, por el mero hecho de que ahora mismo los Mets, son la amenaza de cualquier equipo en la agencia libre. La ‘infinita’ billetera de Steve Cohen ha sido el principal factor de que a los torpederos se les pague más de $300 millones, por ejemplo. Así aseguró a Lindor y, durante esta temporada baja, consiguieron al ‘pez gordo’ de los lanzadores en la figura de Scherzer y al mejor estafador, Starling Marte. A estas alturas, lo único que animaría a la afición Yankee es la firma de Story o Correa. De lo contrario, los Mets volvieron a ganarle la partida en NY.

2. ¿Se equivocaron los Mets en dejar ir a Javier Báez por tan ‘poco’?

play 1:57 Detroit demuestra que quiere competir en serio Carlos Nava afirma que la firma del campocorto boricua Javier Báez, unida a otros fichajes en la temporada baja, es señal que buscan regresar en grande para competir por un puesto a la postemporada y algo más.

Hiram Martínez, ESPN Digital: Nadie quiere perder a Javy Baez después de que lo tiene. El boricua encajaba perfectamente en Nuevas York, hacia una combinación fantástica con Francisco Lindor y demostró que podía manejar la presión de jugar en la Gran Manzana. Pero me luce que sus exigencias económicas no eran las mismas que las de Detroit y los Mets tienen otros espacios que llenar.

Víctor López, ESPN Digital: No, la realidad es que el boricua probablemente sentenció su salida del equipo y de la ciudad con el episodio del gesto de pulgares abajo a finales de agosto, a pesar de lo bien que lo hizo a través de septiembre. Bajo la misión del equipo de ganar ahora que instaló Cohen, fue la movida correcta traer al dinámico pelotero durante 2021 con miras a competir en lo que parecía una débil división que terminó, eventualmente, produciendo al campeón de la Serie Mundial. Pero los malos resultados y sinsabores en general hicieron que la decisión de no traerlo de vuelta fuera bastante simple. Báez ahora tendrá un rol más protagónico en los Tigres, jugando la posición que más prefiere, mientras los Mets continúan moviendo fichas para llenar huecos y brindar profundidad en una plantilla – y organización – en flujo.

José E. Bartolomei, ESPN Digital: No. Si bien es cierto que fui de los mayores defensores de que Báez permaneciera en NY, la realidad es que Cohen ha sabido invertir correctamente en la temporada baja. El contrato de Báez, en teoría, no era difícil de asumir para una organización con tanto dinero. No obstante, Eduardo Escobar tendrá un rol similar jugando varias posiciones de cuadro. Recordemos que regresa Robinson Canó y, si los Mets finalmente optan por quedarse con él, jugará también 2B.

3. ¿Qué otro gran movimiento podrían hacer los Mets en la agencia libre?

Hiram Martínez, ESPN Digital: Firmar un bateador, si posible dos, que aporten poder para apoyar a Pete Alonso en la alineación debiera ser prioridad para un equipo que finalizó entre los últimos cuatro en ambas ligas en carreras anotadas y remolcadas. Kyle Schwarber, Kris Bryant, Jorge Soler y Eddie Rosario son opciones de calidad en el mercado. Aun si retienen a Marcus Stroman, los Mets necesitan a otro abridor de calidad y unos cuantos brazos más para su bullpen.

Víctor López, ESPN Digital: Se siente como si los Mets todavía tienen una movida más de impacto debajo de su manga rumbo a la próxima temporada, aunque tratar de predecirla considerando el estado del juego es fútil. No obstante, se necesitaría una combinación impresionante de factores para superar la firma de Scherzer considerando su edad, su estatus, los tres años garantizados y el dinero ($130 millones); la firma dejó boquiabiertos a muchos, a pesar de lo que brinda el as monticular de estar saludable.

Diremos entonces que la próxima gran movida de los Mets será por un manager de nombre que le pasará la cuenta a Cohen y su chequera, mientras mantiene al equipo en la boca de todos en búsqueda de un mágico 2022.

José E. Bartolomei, ESPN Digital: Carlos Beltrán como mánager. Hinch y Cora, luego de sus roles en el escándalo del robo de señas, tuvieron tremendas temporadas. El mundo del béisbol, aunque no olvidó, los ‘perdonó’. Es el turno de Beltrán. Nadie mejor que él para llevar esta organización de vuelta a la Serie Mundial. Si no son los Mets, será otro equipo.

