Serán los diputados y salud los que decidan eliminar o no uso de cubrebocas: alcalde

Luego de que el subsecretario de Salud Hugo Lópex Gatell, señalara que el uso de cubrebocas ya no es necesario así como la eliminación del semáforo Covid, el alcalde Marco Bonilla manifestó estar en contra, sin embargo, dejará la decisión en manos del congreso local y el consejo estatal de salud.

“Yo considero que no es tiempo todavía de dejar de utilizarlo, todavía no hay una inmunización al 100 por ciento, además siguen algunos contagios, no hay que bajar la guardia”, dijo.

El edil agregó que actualmente se está aplicando la dosis de refuerzo para mayores de 18 años, pero han registrado poca afluencia.

“En verdad yo estoy en contra de eliminar de momento, el cubrebocas, pero bueno, ya será mañana el congreso quien analice la situación y posteriormente, estamos atentos a la instrucción del Consejo Estatal de Salud al respecto”, subrayó.