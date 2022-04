El cambio climatico

Por: Francisco Flores Legarda

“Todo lo que vas a ser, ya lo eres.

Lo que vas a saber,

ya lo sabes. Lo que vas a buscar, ya te busca, está en ti.”

Jodorowsky

Este trazado podria ser tomado de una pelicula sobre el fin del mundo, pero al reves, estos hechos son tomados para las peliculas.

Existe la obligacion de los gobiernos del mundo y ciudadanos, no tomemos a la ligera esta situacion que vivimos en el bueno. Unos dicen no pasa nada, es mentira, todos moriremos en su momente. Esta forma de ver estos hechos solo nos lleva a un laberinto de cual no podremos salir.

Los investigadores abandonan la universidad y se echan a las calles para salvar el planeta. El movimiento ‘Scientist Rebellion’.

Un número creciente de científicos de todo el mundo están saliendo de sus laboratorios y saliendo a las calles para exigir una mayor acción para frenar el calentamiento global, algunos incluso corren el riesgo de ser arrestados mientras se encadenan a bancos y otras instituciones que dicen que no están tomando la crisis climática. suficientemente en serio.

A medida que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue elevando el nivel del mar y exacerbando las tormentas, los incendios forestales y las sequías, la comunidad científica está ejerciendo una presión cada vez mayor para que se aparte de su papel típico como proveedor neutral de información y tome la antorcha del activismo.

La semana pasada, aproximadamente 1000 científicos en más de 25 países organizaron manifestaciones para exigir que los líderes mundiales hicieran mucho más para reducir las emisiones que causan el calentamiento climático, incluido un puñado de investigadores que fueron arrestados por encerrarse en la puerta de la Casa Blanca y en la puerta principal del banco JPMorgan Chase en Los Ángeles, además de bloquear el tráfico en la autopista I-395 en Washington, DC

Los eventos fueron parte de un movimiento creciente denominado ” Rebelión científica “, una coalición de investigadores de todo el mundo que busca “exponer la realidad y la gravedad de la emergencia climática y ecológica mediante la desobediencia civil no violenta”.

Las manifestaciones se produjeron después de que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático publicara la tercera parte de su último informe climático histórico, que advirtió que el mundo probablemente alcanzaría la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera necesaria para impulsar las temperaturas globales más allá de un aumento promedio de 1,5 grados centígrados. por encima de los niveles preindustriales en sólo cinco o seis años . Después de que se cruce ese umbral, dicen los científicos, algunas de las peores consecuencias del cambio climático se volverán irreversibles, incluido un aumento significativo del nivel del mar, una pérdida drástica de la biodiversidad e incluso partes pobladas del planeta eventualmente se volverán inhabitables para los humanos debido a la sequía persistente y el clima extremo. calor.

La temperatura global promedio ya ha aumentado más de 1 grado centígrado, y los científicos del clima temen que si no se hace mucho más en los próximos años, los objetivos más ambiciosos del acuerdo climático de París podrían perderse antes de que esta década llegue a su fin. . A pesar de la creciente protesta pública para abordar la crisis climática, las emisiones de dióxido de carbono continúan aumentando, según el informe, con emisiones en 2019 un 12 por ciento más altas que en 2010 y un 54 por ciento más que en 1990.

https://insideclimatenews.org/…/in-scientist-rebellion…/

@ScientistRebel1

https://www.elsaltodiario.com/…/rebelion-cientifica…

@XRebellionUK

#ScientistRebellion

