Una advertencia preocupante

G. Arturo Limón D.

Apenas han pasado 7 semanas de una “operación especial” para Vladimir Putin, misma que se tornó invasión para Volodímir Zelenski y que por más que se desee ocultar adquiere cada día más el rostro de la guerra para los que observamos desde fuera el hecho.

Una guerra que debe decirse comienza a tomar un derrotero por demás preocupante, sobre todo por lo sucedido ya esta semana de conflagración, bélica, al ser abatido el pasado miércoles/jueves cuando el buque insignia de Rusia Moskva fue reportado así por CNN. “El barco se hundió frente a la costa de Ucrania en el Mar Negro el jueves.

El Ministerio de Defensa de Rusia dice que un incendio de origen desconocido detonó las municiones almacenadas en el barco y las explosiones resultantes dejaron al Moskva con daños estructurales. Dice que el buque de guerra se hundió en medio del mar embravecido mientras lo remolcaban a un puerto cercano.

Ucrania dice que golpeó el Moskva con misiles de crucero antibuque y que estos provocaron el fuego que detonó la munición.

Los funcionarios de defensa estadounidenses y occidentales parecen estar a favor de la versión ucraniana…

¿Qué significa la pérdida del Moskva para el esfuerzo de guerra ruso?

El mayor efecto puede estar en la moral rusa. Como buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, el Moskva fue uno de sus activos más visibles en la guerra de Ucrania…

Y su pérdida generará dudas sobre las habilidades bélicas de Rusia, ya sea debido a la acción del enemigo o a un accidente.

…Carl Schuster, excapitán de la Marina de EE.UU., dijo que las dudas llegaron hasta el Kremlin”” (FUENTE CNN)

ANTE LAS PROVOCACIONES

Por considerarles vitales para el entendimiento en cuanto a manejo de esta Guerra hibrida, que se amplía a campos del armamentismo, la economía, la biotecnología y la siniestra propaganda deseo traer a colación de menos estos tres o cuatro casos, claves para entender con quién se está librando la guerra aquí cada cual según se han referido aquí la referencia de lo que se puede llamar ataques e bandera falsa.

PROVOCACION VOLANDO UNA SEGUNDA ESTACION

“El Gobierno ucraniano está preparando una nueva “provocación monstruosa” para acusar a los militares rusos de crímenes de guerra en forma de asesinato masivo de civiles, ha declarado el jefe del Centro Nacional ruso de Gestión de la Defensa, el general coronel Mijaíl Mizíntsev.

“Con este fin, un grupo de la 19.ª Brigada de Misiles de las Fuerzas Armadas ucranianas lanzará pronto un ataque con el sistema Tochka-U contra una multitud de refugiados en la estación de trenes de Lozovaya”, dijo el militar, en referencia a una ciudad de la región de Járkov, en el este de Ucrania.

Para hacer creer que el ataque proviene del territorio controlado por las Fuerzas Armadas rusas y formaciones de la República Popular de Donetsk, el misil será lanzado desde la zona de la localidad de Staromijáilovka, ubicada en la región de Donetsk, precisó el portavoz.

“Este tipo de acciones y de provocaciones de las autoridades ucranianas demuestran, una vez más, su actitud inhumana hacia la vida de los civiles ucranianos y su desprecio absoluto por todas las normas de la moral y del derecho humanitario internacional”, subrayó Mizíntsev.

El representante indicó que los misiles tácticos Tochka-U no se encuentran en servicio de las Fuerzas Armadas de Rusia y que el ataque será semejante al de la tragedia de la estación ferroviaria de Kramatorske , ocurrida el pasado 8 de abril, que dejó 50 civiles muertos y decenas de heridos.

“En este contexto, advertimos a los países del llamado ‘Occidente civilizado’ liderado por Estados Unidos de que la Federación Rusa tiene una base de pruebas operativas sobre nuevos crímenes horrendos preparados por el régimen de Kiev”, acentuó el portavoz del Ministerio de Defensa.

MINADO DE CARRETERAS

Asimismo, Mizíntsev reveló que los militares ucranianos han minado carreteras rurales en la región norteña de Chernígov y que están preparando informaciones falsas con la idea de acusar a las Fuerzas Armadas rusas de apuntar a objetivos civiles.

“En el distrito de Koryúkov, de la región de Chernígov, las fuerzas ucranianas han minado carreteras rurales, así como los bordes de carreteras asfaltadas cerca de las localidades de Veliki Schemel, Naúmovka y Jolmý”, dijo Mizíntsev.

En particular, dijo que las fuerzas ucranianas están completando actualmente la preparación de noticias falsas, que involucrarán a reporteros de agencias de noticias occidentales, para acusar a las Fuerzas Armadas rusas de minar deliberadamente instalaciones civiles.

POSICIONES EN ESCUELAS Y JARDINES DE INFANCIA

El funcionario también informó que los militares ucranianos han establecido posiciones de fuego en jardines de infancia y escuelas de las regiones de Sumy y Járkov, al noreste y el este del país, aprovechándose de que las fuerzas rusas no atacan los objetos civiles.

A modo de ejemplo, el representante del Ministerio ruso de Defensa refirió que los militares ucranianos han organizado posiciones de tiro y han desplegado vehículos blindados en el jardín de infancia n.º 51 de la ciudad de Nikoláyev, en la escuela y el club deportivo del pueblo de Korolkí, en la región de Sumy, y en la escuela liceo n.º 1 de Nóvaya Vodolaga, de la región de Járkov.

En este sentido, denunció el “cinismo” demostrado por las autoridades de Kiev al organizar posiciones militares en instalaciones civiles, que las Fuerzas Armadas rusas nunca han considerado como objetivos.

“Una vez más recordamos que las fuerzas rusas lanzan ataques

sólo contra objetivos militares”, acentuó el general” (FUENTE RT)

AQUÍ LO PREOCUPANTE.

L a guerra que se está librando ya por parte de RUSIA contra la UNION EUROPEA, ESTADOS UNIDOS Y LA OTAN, quienes subrepticia y abiertamente están desplazando armas a UCRANIA además de obviamente ayuda militar en efectivos o mercenarios denominados contratistas, que para la manera de actuar en estos conflictos, resulta ser lo mismo, RECORDEMOS LO QUE SE HIZO LOS BALCANES, EL ATAQUE A IRAK SO PRETEXTO DE POSEER ARMAS QUIMICAS, RUANDA DONDE SE GENRO EL GENOCIDO ENTRE HERMANOS, LA INVASION DE SIRIA Y SU DESMEBRAMIENTOY ADEMAS DE LA INTENTONA DE ACAAR CON SIRIA A TRAVES DE MERCENARIOS TIPO ISIS.

Es vital destacar que; ESTA GUERRA VA PARA LARGO, EN ANIMO DE DESGASTAR A RUSIA, PERO….

Aquí esta el gran pero cuando Moscú en voz de Putin redobla su amenaza nuclear ante la posible entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, Rusia advierte ahora a EEUU de que habrá “consecuencias impredecibles” si sigue armando a Ucrania. Según indica este viernes The Washington Post, que alude a una nota diplomática formal que Rusia habría enviado esta misma semana al Gobierno de Joe Biden, en la que denuncia que los envíos de armas de EEUU y la OTAN están “echando leña” al conflicto.

“Hacemos un llamado a Estados Unidos y sus aliados para que detengan la militarización irresponsable de Ucrania, que implica consecuencias impredecibles para la seguridad regional e internacional”, aseguraba literalmente la misiva, según el periódico norteamericano”

COROLARIO

Deseando no escale este conflicto, pero advirtiendo que Rusia sabe que aunque ellos iniciaron su llamada “Operación Especial”, los aliados anti Moscú hablan de una invasión que ellos habían indicado desde hace ya ocho años 2014 cuando tomaron Kiev y posicionaron ahí a un gobierno Anti Ruso y Pro OTAN ya están tocando a las puertas de esa GUERRA HIBRIDA QUE ESTA COMENZANDO , PERO QUE NO SABEMOS DONDE PUEDA TERMINAR, PORQUE si una cosa esta siendo clara, es que MOSCU SAB E QUE EN UCRANIA SE JUEGA HOY SU SOBREVIVENCIA Y SEGUIRLO ACOSANDO ¡OH PARADOJA! POR LOS ARMAMENTISTAS DE EUROPA, ESTADOS UNIDOS Y LA OTAN EN PLENO, HACIENDO JUGAR A LOS UCRANIANOS COMO CARNE DE CAÑON CON SUS BANDERAS FALSAS, PUEDE SER UN COCTEL DE RESULTADOS COMO PUTIN, DICE IMPREDECIBLES Y NO DUDO EN AGREGAR INDESEADOS, POR LO TERRIBLE QUE PUDIERAN SER PARA LOS QUE HOSTIGAN Y LOS HOSTIGADOS… AL TIEMPO..

