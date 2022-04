Coachella regresó con miles de asistentes

24 HORAS

El festival Coachella realizó su primera edición desde el inicio de la pandemia en el desierto de California, en donde los cubrebocas no figuraron como protagonistas, pero sí los termómetros que rebasaban los 30 grados centígrados y que no fueron obstáculo para que los 125 mil asistentes disfrutaran de tres días de música, luego de una pausa de 3 años.

Durante el primer día se presentaron otros sets como King Gizzard and the Lizard Wizard, los mexicanos Grupo Firme y Ed Maverick, quienes también conquistaron a los asistentes demostrando la calidad de su música.

Un momento de hito en el festival, fue la presentación sorpresa de Arcade Fire, quienes ya habían conquistado la tarima del Coachella previo a esta ocasión en 2011.

El acto más esperado de la noche fue el debut de Harry Styles en el escenario del festival, quien luciendo un atuendo repleto de lentejuelas salió a impresionar a sus seguidores, y cantó por primera vez tres canciones de su nuevo disco Harry´s house. Además, durante su presentación, la cantante de country pop, Shania Twain, tuvo una aparición especial que estremeció a los miles de asistentes.

Styles no solo dio de qué hablar en su acto, pues algunos asistentes remarcaron la asistencia de la actriz, directora de cine y novia del ex One Direction, Olivia Wilde, quien estuvo a un lado del escenario muy animada viendo el show de su pareja.

El segundo día de actividades tuvo la participación de la brasileña Anitta quien presentó un colorido homenaje a su país natal y entró con una moto en un escenario que asemejó a una favela en donde cantó entre inglés, portugués y español, además contó con varios invitados de lujo como el rapero Snoop Dogg y el DJ Diplo.

También figuró la participación de Billie Eilish, quién debutó en el cartel de Coachella y lo hizo como acto principal, mismo que no defraudó, pues contó con un invitado de lujo, Damon Alborn, con quien regaló un momento histórico a los asistentes luego de interpretar Feel good Inc. de Gorillaz y Getting older.

El tercer día de actividades contó con excelentes actos también, entre ellos figuraron los mexicanos de Banda MS y Nathanael Cano, quienes siguen dando de qué hablar y conquistando escenarios de diferentes festivales.

El mismo día se presentó The Weeknd, quien entró a la programación de último momento debido a que el trapero Kaney West (Ye), canceló su participación como cabeza de cartel, y además hubo presentaciones estelares como Doja Cat, Karol G, Fatboy Slim, entre otros.

A pesar de que otros eventos masivos han exigido algunas medidas sanitarias, Coachella, al aire libre, optó por no pedir vacunación, máscaras ni distanciamiento. Sin embargo, esto no es algo que haya preocupado a los asistentes, pues de igual manera eran libres de utilizar el cubrebocas si es que querían.

El festival también se presentará en una segunda parte en el mismo lugar del 22 al 24 de abril con la misma alineación.

LEG

Comentarios