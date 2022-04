Últimos días para recepción de documentos al programa Materiales de Autoconstrucción 2022

– Serán este 18 y 19 de abril últimos días

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a las familias del municipio, que necesiten ampliar o mejorar su vivienda, a participar en el programa de Materiales de Autoconstrucción 2022.

Este programa otorga paquetes de material de construcción para edificar un cuarto de cuatro paredes, cuarto de tres paredes, una barda o un baño, a fin de evitar el hacinamiento en los hogares y contribuir a que las y los chihuahuenses menos favorecidos cuenten con una vivienda digna.

Los requisitos que se entregarán deben ser en original y copia, los cuales son:

a) Solicitud dirigida al Presidente Municipal, debidamente firmada;

b) Estudio socioeconómico: las personas interesadas serán entrevistadas por el personal que la Dirección de Desarrollo Humano y Educación señale para tal efecto. Esta entrevista se llevará a cabo en las oficinas de dicha dirección.

c) Comprobante de propiedad y/o posesión (a nombre de solicitante), del inmueble donde se aplicará el material; pudiéndose proporcionar para tal fin alguno de los siguientes documentos:

– Escrituras del inmueble.

– Título de propiedad y/o posesión expedido por autoridad competente (CORETT, RAN, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Registro Público de la Propiedad, etc.).

– Acta de entrega-posesión del inmueble; emitida por instituciones dedicadas a brindar acceso de vivienda a las y los trabajadores (INFONAVIT, FOVISSSTE, COESVI, etc.).

– Documental que avale la existencia de algún crédito hipotecario.

– Carta de posesión (emitida por autoridades ejidales y/o seccionales).

– Comprobante de pago del impuesto predial (correspondiente al año fiscal en que se realiza la solicitud).

– Mandatos y/o instrumentos notariales, así como resoluciones judiciales que faculten a solicitante para realizar el proceso.

La propiedad y/o posesión solo se acredita con alguna de las documentales descritas anteriormente; NO SE ACREDITA con instrumentos legales celebrados entre particulares (contratos de arrendamiento, usufructo, comodato.), excepto contratos de compra-venta celebrados ante notario.

d) Comprobante de domicilio dentro del municipio de Chihuahua (con una antigüedad no mayor a 3 meses). En el caso de no contar con comprobante de domicilio, deberá entregar una carta firmada bajo protesta de decir verdad, donde avale tal situación, acompañada de 2 testigos, debidamente firmada y anexando las identificaciones oficiales de los intervinientes.

e) Identificación oficial vigente, con domicilio en el municipio de Chihuahua (INE, cartilla militar o carta de identidad emitida por la autoridad competente).

f) Una fotografía actual del frente completo del inmueble y una del área donde se aplicará el material.

Únicamente en casos extraordinarios (caso fortuito o fuerza mayor), deberá presentar los requisitos correspondientes a los incisos a, b, e y f, aunado al informe o dictamen emitido por la autoridad competente.

Asimismo, se deberá llenar (acompañado de dos testigos), bajo protesta de decir verdad, una constancia donde avale la posesión y/o propiedad del solicitante sobre el inmueble donde se aplicará el material. (El formato será proporcionado por el Departamento de Vivienda Digna).

La recepción de solicitudes será hasta el 19 de abril del 2022, en el Departamento de Vivienda Digna, de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con domicilio en calle Ojinaga número 300, primer piso, en la colonia Centro; en un horario de 8:30 a 16:00 horas, los días hábiles dentro de los establecidos en la convocatoria.

El trámite es personal, por lo que únicamente el propietario o poseedor de la vivienda y/o terreno podrá entregar la documentación requerida.

Cabe precisar que, una vez aprobado el apoyo, la o el beneficiario deberá pagar un porcentaje del costo del apoyo, mismo que le será dado a conocer por el personal del Gobierno Municipal.

Para mayor información marcar al 072 o 614-200-48-00, extensiones 6530 o 6563, con línea directa al Departamento de Vivienda Digna, o bien, si desean conocer un poco más sobre la convocatoria pueden revisar las bases en la siguiente página:http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Convocatorias/Convocatoria_Programa_Materiales_para_Autoconstruccion_2022.

Comentarios