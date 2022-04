Solo quien produzca para “auto-abasto” de electricidad se salvara de cobros: Mario Mata

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 13 de abril del 2022.- El diputado federal por Chihuahua, Mario Mata Carrazco comentó que dentro de la Reforma Eléctrica “no se encuentra muy claro si esta afecte a aquellas personas o familias que posean celdas o paneles solares”, sin embargo, se pueden meter como “auto-abasto”.

“Claro que si quieren, lo van a meter, pero si lo metemos como auto-abasto, no se requiere de un permiso especial con menos de medio mega, con los cuales se encuentran todos los domicilios particulares, excepto algunos edificios particulares y empresas grandes, pero negocios pequeños entran”, refirió Mata Carrazco.

Sin embargo, solo dicen eso, pero no aclaran que, se pueda poner algún gravamen o impuesto especial, por lo que todo mundo nos encontramos en la indefinición, por eso decimos que este rubro no está legislado, en la Reforma Eléctrica.

“Una de nuestras propuestas fue que, se expresara claramente en la ley, pero parece que lo va a retomar Morena pero la Reforma Constitucional, no va a pasar dado que necesitan las dos terceras partes y no las tienen, solo tienen los 167 votos y de ninguna manera los partidos de oposición vamos a darles los votos que les faltan”, aseveró el diputado federal por Chihuahua.

Agregó que, está Reforma Eléctrica “seguirá estando en el limbo”, hay que recordar que ley con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no se puede practicar al cien por ciento por que hay muchos amparos, esto aún cuando se haya declarado a favor de la reforma de López Obrador, aún queda la ley suspendida hasta que se resuelvan todos los amparos que existen.

Ahora de las tres controversias constitucionales, nada más se han resuelto una y quedan pendientes dos, fueron siete a cuatro, no hubo una mayoría simple, pero tenían que ser ocho para que se aprobara el dictamen que venía en ese sentido, de declarar inconstitucional la ley, no obstante, el dictamen no pasó, refirió Mata Carrazco.

Entonces “podemos estar tranquilos” pues la Reforma Eléctrica no va a pasar” aseguró que no hay una ley que se pueda aplicar contra los paneles solares instalados en los hogares y pequeños negocios, menores a medio Mega, concluyó.

