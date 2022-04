Propone Mario Vázquez tipificar y agravar violencia vicaria; daño a mujer a través de sus hijos

-Necesario visibilizar este tipo de violencia de género



A fin de visibilizar y erradicar la violencia de género contra las mujeres, este lunes en sesión ordinaria del Congreso del Estado, el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mario Vázquez Robles presentó iniciativa para que se tipifique y agrave la pena por violencia vicaria, la cual es aquella que se ejerce en contra de una persona a través de causar daño a hijas e hijos u otros seres queridos.



Si bien, es una expresión de violencia secundaria a la víctima principal, concibe una forma de violencia que se ejerce para dañar principalmente a la mujer. Así, el maltratador causa golpes, daños, abusos, sustracciones e incluso asesinato en contra del descendiente de la mujer con la motivación principal de causarle a ella un daño irreparable, señaló el diputado local.



Explicó que esta expresión de violencia vicaria, se acuñó por la psicóloga clínica especialista en ictiología, Sonia Vaccaro en año 2012, como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Este concepto se incluyó en España, en el Pacto de Violencia de Género. Añadió que la violencia vicaria no es ajena a cualquier sexo; sin embargo, suele ser del hombre a la mujer por construcciones socioculturales.



“Es inadmisible la instrumentalización de las hijas e hijos o los seres queridos para vengarse de su pareja o expareja, no podemos permitir que se ejerza violencia y maltrato en su contra. Cuántas veces hemos escuchado que padres sustraen a sus hijas e hijos, y amenazan a las madres de que jamás volverán a verlos, dañándolas no solo a ellas, sino también a sus propias hijas e hijos”, manifestó Mario Vázquez.



Explicó que esta iniciativa pretende modificar la Ley de Acceso a las Mujeres a Vida Libre de Violencia, así como el Código Civil, para introducir el término de violencia vicaría, y, agravar esta conducta en la legislación sustantiva penal.

