Evita ser víctima de personas que ofrecen préstamos con aplicaciones

– La Policía Cibernética de la Policía Municipal te dice cuáles son las principales

Con el objetivo de que los chihuahuenses no se conviertan en víctimas de personas fraudulentas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de su Policía Cibernética, alerta a la comunidad sobre aplicaciones ilícitas que ofrecen prestamos de dinero y solicitan datos personales para ser utilizados posteriormente de manera incorrecta, sea para cometer extorsiones u otros delitos a través de internet.

De acuerdo a las labores de inteligencia que se realizan en la Coordinación de Tecnología Táctica, una de las áreas implementadas en la nueva Plataforma Escudo Chihuahua y a la cual pertenece la Policía Cibernética Municipal, se descubrieron varias aplicaciones que no están registradas ante la CONDUSEF ni PROFECO, lo que indica que posiblemente sean irregulares.

Éstas suelen ofrecer préstamos personales muy accesibles con pocos trámites, y, que, al ser descargadas, solicitan aceptar términos y condiciones de uso, como acceso a llamadas, contactos, galería de fotos, mensajes SMS, entre otros, con el fin de robar los datos y utilizarlos para cometer extorsiones.

La Policía Cibernética informó que, ante la sospecha de aplicaciones de este tipo, es sumamente importante verificar que estén registradas en las dependencias de gobierno arriba mencionadas, y de ser así, no brindar todos los accesos al teléfono, salvo los elementales para su operación.

Ante ello, quienes deseen recibir apoyo u orientación de la Policía Cibernética, pueden comunicarse al teléfono 614-442-73-00 en la extensión 3214, o a través de las redes sociales Facebook y Twitter como @ciberpoliciaCUU.

Lista de aplicaciones de préstamos de origen dudoso:

– GMG Business

– Dr. Loan

– Money, Cash Box

– E. Prestamos

– Express Load

– Fus Money

– Express Loan

– Listo Cash

– Daddy Credi

– Flash Peso

– Gub Préstamos

– Envía Dinero

– Gryphus Crédito

– Cash Bank

– Mango Credit

– Lemon Cash

– World Bank

– Lana Plus

– Magic Crédito

– Coco Peso

– Rapilends

– Mi Cartera

– PrestamoRapido

– Palta Prestamos

– Mio Préstamo

– CrediFacil

– Ok Prestamos

– Mi Peso

– EasyCredit

– Paay

– Peso X

– Prestamos Celulares

– Crediti

– PP Crédito

– Más Efectivo

– Yumi Cash

– Super Préstamo

– Confiar

– Exfectivo

– Tala

– Crediya

– Momo Credit

– Taoqianle

– Apppesito

– Cash Plus

– Trueno Cash

– Fastcash

– Credi Elephant

– Real Peso

– Ok Credito

– Cash Movil

– Super Peso

– Cuestión

– Credi Cash

– Cash Money

– Pesa Pronto

– Crédito Más

– Grupos Créditos

– CashCash

– Dicredit

Comentarios