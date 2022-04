Abren DIF Municipal convocatoria para becas a niñas, niños y adolescentes de casas de cuidado diario

– Para menores de 18 meses a 12 años de edad que cumplan con los requisitos establecidos

El Gobierno Municipal, a través del DIF, convoca a madres, padres o tutores con ingresos menores a los 15 mil pesos mensuales, a formar parte del “Programa de Becas Económicas para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de los Centros de Atención Infantil” del municipio de Chihuahua, en su modalidad: “Casas de cuidado diario”.

El cual consta de una beca mensual por un monto de 600 pesos a menores de 18 meses a 12 años de edad que cumplan con los requisitos establecidos; está beca comenzará a otorgarse a partir del mes de abril del presente año y hasta febrero del 2023, y al que podrán aplicar un máximo de dos becas por familia.

A continuación, se presentan los requisitos para los solicitantes:

• Identificación oficial vigente (puede ser credencial de elector, pasaporte, carta de identidad).

• Una fotografía de la niña o niño tamaño infantil, a color, de estudio, papel fotografía, fondo blanco, completamente de frente, rostro descubierto, orejas despejadas.

• Acta de nacimiento actualizada o acta de adopción de la niña o niño.

• CURP de la madre, padre o tutor.

• Comprobante de domicilio (luz o agua con una antigüedad no mayor a tres meses o predial).

• Comprobante de ingresos del último mes, de la madre, padre o tutor que generen ingresos en el domicilio del solicitante. Si el pago es semanal se solicitan los últimos cuatro recibos de pago. Si es quincenal los últimos dos. En caso de no contar con este comprobante, realizar una carta donde explique los ingresos que reciben, nombre del patrón (a), teléfono y domicilio del lugar de trabajo. En caso de no contar con trabajo o ingreso fijo, generar escrito donde se explique de dónde proviene el sustento familiar.

• En caso de discapacidad, certificado médico suscrito no mayor a 3 meses.

Los registros de inscripción se llevarán a cabo del lunes 18 al jueves 21 de abril, en la Coordinación de Niñas, de Niñas, Niños, Adolescentes y Cuidado Infantil del DIF Municipal, ubicada en la avenida Teófilo Borunda número 802, colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, en un horario de 08:30 am a 3:00 pm, respetando el horario asignado previamente por la Coordinación.

Para mayor información, podrán comunicarse al teléfono (614) 415 5517, o acudir a la Coordinación de Niñas, Niños, Adolescentes y Cuidado Infantil.

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

