Hijo menor de Adame reacciona a sus polémicas: Le recomendaría terapia

Ciudad de México., a 8 de abril del 2022.- Las polémicas de Alfredo Adame no paran; primero la pelea callejera con una familia por problemas de tránsito y ahora, la pelea con el abogado de Carlos Trejo, El Cazafantasmas; y aunque el propio actor ha dicho que su psiquiatra le dijo que no tiene problemas, su propia familia tiene una percepción diferente.

Sebastián Adame, hijo del actor, fue entrevistado sobre su situación con su padre a quién afirma “no le desea el mal”.

“Mi papá y Carlos Trejo no son importantes en mi vida en este momento, lo que haga el es su cosa y simplemente no estoy interesado”, expresó el hijo del actor.

“Es mi papá y no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero pues él no deja de hacer actos que causan escandalo y pues ya son decisiones de él, es un señor de 60 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada más”, afirmó en una entrevista en De Primera Mano.

Sebastián afirmó que Adame “necesita trabajar en sus problemas de ira, para evitar estos escándalos” y expresó que “le recomendaría terapia”.

El joven expresó que aunque está triste por la distancia con su padre, él ya soltó el tema y se concentra en su presente y su vida personal.

“Mientras él no quiera formar parte de mi vida, parte de mi verdad, parte de quien soy, yo no tengo más que decir, ya lloré, ya me puse triste y yo ya lo dejé pasar, no es bueno mantener esos odios, no es bueno estar cargando con eso y pues simplemente yo voy a seguir mi vida”, expresó.

Sebastián agregó que teme que algo malo le pase a su papá y que prefería los escándalos por defender a su hijo homosexual que las situaciones polémicas que ha vivido actualmente.

