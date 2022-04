Avalan ley eléctrica por encima de cualquier precepto: Diputada

La diputada federal por el PAN, Rocío González, lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),avalara de manera “rara”, la ley eléctrica, pues dijo, el presidente de la República Andrés López Obrador, ha buscado hacer de las leyes lo que se le antoja.

“El presidente busca hacer de la ley lo que se le antoja por encima de cualquier precepto legal, parece un festival a la ley, incluso, la jefa de gobierno en la ciudad de México y varios diputados y senadores de Morena votan bajo un pretexto de la revocación de mandato, no hay estado de derecho que valga porque los que deberían velar por los ciudadanos no la respetan”, comentó.

Por lo anterior, señaló el martes discutirán la reforma a la constitución que pretendía el presidente, en donde están en contra 113 diputados del PAN, MC, PRD Y PRI.

“Es la primera vez que escucho la sesión completa para un tema, de los 11 magistrados 7 dijeron que no por inconstitucionalidad por leyes en materia eléctrica del 2021 pero al contabilizar se avaló por algunos otros artículos, el ministro presidente de la corte abiertamente votó a favor. Es una resolución extraña porque no es ni sí ni no. Está en un limbo las empresas presentarán sus amparos son como 4 mil van a ganar porque se amparan sobre lo que se determinó la inconstitucionalidad2, enfatizó.

Fue ayer, jueves, cuando La Suprema Corte de Justicia de México ha validado este jueves que ley eléctrica favorezca a la CFE, por encima de las centrales privadas y las energías renovables. Aunque una mayoría de ministros se ha expresado en contra, no se ha alcanzado la mayoría cualificada necesaria para determinar que los cambios violan el principio de libre competencia y el derecho a un medioambiente sano, como pedía la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición. Además, el máximo tribunal ha avalado que se permita la revocación de contratos vigentes en ciertos casos. El resultado es una victoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca limitar la participación privada en la generación eléctrica, aunque la aplicación de la ley es incierta por los múltiples juicios de amparo en curso.