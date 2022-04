Hoy, un día clave para la ley eléctrica; la Suprema Corte define si es constitucional

Excélsior

Los ministros resolverán si la CFE debe tener prioridad sobre privados en el despacho de energía, un punto central de la reforma que discutirá el Congreso.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirá hoy el estudio de la acción de inconstitucionalidad 64/2021, promovida por la oposición en el Senado para solicitar la invalidez de diversos preceptos de la Ley de la Industria Eléctrica.

El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf plantea avalar la constitucionalidad de dicha ley, que pugna por darle a la CFE el control del mercado eléctrico.

El escenario más lejano es que ocho de los 11 ministros la declaren inconstitucional, pero también es complicado que la misma mayoría de ocho resuelva que está apegada a la Constitución, número obligado de votos para darle ese calificativo.

Para que la ley siga vigente, el proyecto de la ministra Ortiz sólo necesita cuatro votos, incluyendo el suyo.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ha habido presiones de Estados Unidos para que no prospere la reforma en materia eléctrica, que también busca la preponderancia de la CFE. El gobierno de Biden, dijo, ha insinuado que la iniciativa viola el T-MEC.

En días pasados, John Kerry y el embajador Ken Salazar argumentaron que la reforma pone en riesgo miles de dólares de inversiones en energías limpias.

En su conferencia matutina, López Obrador llamó a los ministros a definir de qué lado están y los criticó por no entrarle el tema de fondo.

No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”, indicó. EMPLAZA A MINISTROS Y DIPUTADOS A DEFINIRSE

Ante los debates y discusiones que se desarrollan en la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Diputados sobre el futuro del sector eléctrico, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a los ministros, jueces y diputados a “rebelarse” contra presiones externas y de sus partidos.

En la rueda de prensa matutina, el titular del Ejecutivo señaló que se viven presiones de empresas nacionales y extranjeras para que en el sector eléctrico no tengan preponderancia las empresas públicas.

Ojalá y se rebelen los legisladores, y se asuman como auténticos representantes populares, no lo descarto y lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros, es un emplazamiento a la definición”, sentenció López Obrador.

En su conferencia, López Obrador criticó el proceso que se desarrolla en la Corte. Foto: Especial

Criticó el proceso que desarrolla la Corte para pronunciarse respecto a la Ley Eléctrica propuesta por su gobierno y que definirá si es constitucional o no.

Vi un rato lo del debate ayer en la Corte, y es pura fundamentación legal, no van al fondo. Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele trato, si no preferencial, igual a la Comisión federal de Electricidad que el trato que reciben las empresas particulares”, insistió.

¿Y qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex o, mejor dicho, que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética? ¿entonces eso no va a contar a la hora de decidir? ¿puede más el poder de las empresas?

Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”, indicó.

La Corte determinó que este jueves decidirá sobre el fondo de la Ley Eléctrica.

El Presidente también mostró su molestia por la votación de la Suprema Corte en el sentido de declarar inconstitucional el apartado de la Ley de Austeridad que impedía a los exfuncionarios de alto nivel emplearse por un plazo de diez años en el sector en el que laboraron en la administración pública.

De ahí que resulta aberrante el que los ministros no establezcan normas o cancelen, desechen estas limitantes”, lamentó en su conferencia matutina.

-Arturo Páramo

LA CORTE DARÁ RUMBO A LEY ELÉCTRICA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirá hoy el estudio de la acción de inconstitucionalidad 64/2021, promovida por una minoría parlamentaria del Senado, en la que solicitó la invalidez de diversos preceptos de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí ha habido presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos para que no prospere la reforma en materia eléctrica impulsada por su gobierno.

El jueves 31 de marzo, el enviado de Joe Biden para temas del clima, John Kerry se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para dialogar sobre la reforma eléctrica y los posibles impactos en el Tratado Comercial de América del Norte y en empresas estadounidenses.

Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta, han venido a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el tratado cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”, expuso López Obrador.

El martes, la ministra Loretta Ortiz, luego de que el pleno determinó que no se encuentra impedida para conocer del asunto, presentó los argumentos para avalar la constitucionalidad de dicha ley.

En el inicio del debate sólo participaron dos ministros. Javier Laynez, anunció que votará en contra, debido, dijo, a que la actual LIE es contraria a la reforma de 2013 y a la Corte no le corresponde definir una política pública en la materia, sino considerar si es constitucional.

Su colega, el ministro Juan Luis González Alcántara, manifestó su apoyo al proyecto de la ministra Ortiz Ahlf, con la consideración de expresarse a favor la preferencia para las energías limpias y la libre competencia.

El escenario más lejano y complicado es que 8 de los 11 ministros declaren que esa ley que le da a la CFE el control del mercado eléctrico es inconstitucional.

Pero tampoco es tan sencillo que 8 ministros declaren que la también llamada Ley Bartlett está apegada a la Constitución, número obligado de votos para darle ese calificativo.

Y si 7 o 6 ministros la consideran inconstitucional, ¿quién gana?, absolutamente nadie, porque lo que importa es que la ley quede vigente y para esa vigencia el proyecto de Loretta Ortiz sólo necesita 4 votos, incluyendo el suyo.

Cuatro votos a favor de una ley que para unos será constitucional y para otros inconstitucional, pero que continuará aplicándose siendo totalmente válida.

-Arturo Páramo e ivonne melgar

-Con información de David Vicenteño

ABOGA NUESTRO FUTURO POR INCONSTITUCIONALIDAD

Nora Cabrera Velasco, directora de la asociación civil Nuestro Futuro, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que fue presentado ante la Suprema Corte el recurso de Amicus Curiae, el cual tiene como objetivo que los ministros declaren como inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica.

Ayer comenzó la discusión del proyecto presentado por la ministra Loreta Ortiz, para analizar si es constitucional o no la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”, explicó. Esto es muy importante, pues puede repercutir en estos juicios de amparo que promovieron (las asociaciones) ya que es un pronunciamiento que estamos esperando por parte de la Corte”, señaló.

Indicó que a estas acciones se sumó la presentación de un escrito titulado Amigos de la Corte el cual mencionó que, sin ser parte de la acción de inconstitucionalidad, logró dar elementos técnicos del porqué esta ley es inconstitucional.

Presentamos este Amicus diciendo que la ley afecta al medio ambiente y no pone en el centro los efectos del cambio climático que estamos viviendo”, añadió.

Señalo que, en este recurso, se utilizaron elementos técnicos que tienen que ver directamente con la Constitución, con lo que se apoyaron para hacer énfasis en que dicha ley hace a un lado las energías limpias.

Esto propicia a que haya más emisiones de Co2 y con esto provoca que la temperatura del planeta se siga aumentando y que no logremos llegar a esas metas a las que México se comprometió”, dijo.

Aseveró que estas medidas están relacionadas con preservar el derecho humano a un ambiente sano, que se debe garantizar a través de una transición energética en el sector eléctrico.

LA OPOSICIÓN PIDE INCLUIR 12 PUNTOS

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que Morena y sus aliados deben incluir los 12 puntos de la propuesta de reforma eléctrica que plantea la Alianza Va Por México, y no seis como informó el líder de la bancada morenista, Ignacio Mier Velazco.

Nos mantenemos en lo mismo, no tenemos ninguna novedad. Presentamos nuestras propuestas, hemos dicho que son 12 puntos, no 6”, respondió.

Reiteró la postura de su bancada y la alianza legislativa de no llevar a discusión la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hacerlo posterior a las elecciones del próximo 5 de junio para analizar su contenido y que se incluyan los 12 puntos de la oposición.

Moreira dijo que aun cuando incluyan los puntos de la alianza necesitarán tiempo para ver y analizar el texto propuesto por Morena.

La propuesta original no es de nosotros, es de ellos. Nosotros ponemos 12 propuestas, PAN, PRI, PRD, que tienen los principios del PAN, del PRI y del PRD. Si ellos las agarran y son las únicas 12, bueno, pues eso es una ventaja para nosotros. Pero si agregan más, pues todo se tiene que revisar”, planteó.

Moreira rechazó las declaraciones del Ejecutivo federal sobre una presunta presión o cabildeos del gobierno de Estados Unidos a la oposición para ir en contra de su reforma eléctrica. Recordó que los encuentros han sido públicos, como ocurrió recientemente con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

No. A nosotros no nos han presionado. Son públicas las reuniones que tenemos. Se han tratado, bueno, aquí estuvo el embajador y ustedes vieron que no ha habido ninguna presión”, respondió.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, confió en que se logren alcanzar los consensos entre Morena con los partidos de oposición para aprobar la reforma eléctrica.

El diputado por Morena mantiene su confianza en que la discusión y votación se lleve a cabo la próxima semana, como programó su bancada en el periodo vacacional de Semana Santa.

Una de nuestras principales labores es hacer política, generar consensos y buscar coincidencias. Tenemos una primera posición. La oposición lanza o presenta su posición y estamos ahorita en el diálogo para encontrar la posibilidad de generar los consensos alrededor de aprobar una reforma eléctrica”, dijo.

-Ximena Mejía

