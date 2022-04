VIDEO: Invita Ichitaip al 6to concurso infantil para ser Comisionada o Comisionado Infantil

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

(ICHITAIP) emitió la convocatoria del Sexto Concurso de Dibujo para ser Comisionada o

Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2022, el cual se realiza con el

objetivo de promover y fomentar la cultura de la Protección de Datos Personales entre la

niñez chihuahuense.

Podrán participar las niñas y los niños que cursen el Quinto o Sexto grado de Primaria en

escuelas públicas o privadas del Estado de Chihuahua, con un dibujo en el que expongan

uno de los cuatro temas sugeridos:

a) El ICHITAIP garantiza la protección de mis datos personales.

b) ¿De qué manera protegen mis datos personales en mi escuela?

c) ¿Cómo debe el gobierno asegurar el cuidado de mis datos personales?

d) ¿Cómo niño o niña, qué derechos tengo para la protección de mis datos personales?

El dibujo deberá ser elaborado en media cartulina blanca y para ello podrán utilizarse

colores de madera, plumones, gises, crayones de cera y/o lápiz; no deberá contener diálogos

ni textos, pero podrá incluir hasta dos frases cortas; deberá ser original, por lo que no se

aceptarán los dibujos que sean una copia de otro dibujo y/o contengan calcomanías,

recortes u objetos pegados, personajes de caricaturas que obren en internet o series de

televisión.

El plazo de entrega de los dibujos participantes ya se encuentra abierto y cerrará el 11 de

abril.

Los dibujos se registrarán por medio electrónico adjuntando fotografía de los mismos, a

través de la página institucional www.ichitaip.org/concursodibujoinfantil.

El jurado calificará los dibujos, tomando en cuenta la creatividad, el mensaje y apego a la

temática del concurso, la técnica utilizada y su limpieza.

El jurado seleccionará los trabajos ganadores, tomando en cuenta el criterio de equidad de

género, para lo cual se nombrará a dos niñas y un niño, o bien, a dos niños y una niña.

Las niñas y los niños ganadores del concurso se harán acreedores a los siguientes premios:

• Participación en la Sesión del Pleno de Niñas y Niños 2022 (modalidad por definir).

• Una computadora portátil (laptop).

• Un reconocimiento.

• Un kit de Comisionado o Comisionada Infantil.

Los resultados serán publicados en la página oficial del instituto ichitaip.org.mx a más

tardar el 22 de abril de 2022 y se comunicará por vía telefónica y/o correo electrónico en

los contactos de los trabajos ganadores.

La Sesión del Pleno de Niñas y Niños 2022 se realizará el 29 de abril del presente año y la

dinámica será la siguiente:

La convocatoria puede ser consultada en https://www.ichitaip.org/eventosinstitucionales/?e=sexto-concurso-infantil-dibujo-2022