Filtraron fotos de Ángela Aguilar muy cariñosa con el compositor Gussy Lau, 15 años mayor

Pese a que la hija de Pepe Aguilar ha declarado que no tiene ninguna relación sentimental por ahora, unas imágenes podrían indicar lo contrario.

Pese a que Ángela Aguilar prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores, y aunque destacó que en su infancia estuvo enamorada de William Levy, ahora han surgido algunas imágenes que darían cuenta de su romance con un hombre varios años mayor que ella.

La famosa cantante de regional mexicano aparece en unas fotografías dadas a conocer en Twitter por el usuario “Reina Venenosa”, donde la joven aparece junto al compositor Gussy Lau, lo que podría confirmar su relación de pareja.

El presunto novio de la cantante de 18 años se incorporó al equipo de Pepe Aguilar en marzo de 2021, como parte del staff de Equinoccio Records y sería a partir de entonces que estrechó su cercanía con la cantante.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram) Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Tras la filtración de las imágenes, donde se establece que el músico es 15 años mayor que Ángela, algunos admiradores de la nieta de Flor Silvestre sacaron a relucir un antiguo video donde el músico niega un interés romántico en la llamada “princesa del regional mexicano”.

“¿Andarías con Ángela Aguilar”, le cuestionaron. “Ni con Ángela, ni con Aneliz, y si fuera mujer ni con Leonardo. No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chingadazo! No te halla para pegarte otro”, expresó en un clip perteneciente a una instastory.

Según la cuenta que publicó las imágenes el joven que aparece junto a la heredera de la dinastía Aguilar es el compositor René Humberto Lau Ibarra, conocido en ese ambiente como “Gussy Lau”, de 33 años, quien ya cuenta con una importante carrera en el ámbito de la música grabada.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter) Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

“Pues me llegó esta foto de Ángela Aguilar con su novio Gussy Lau, un compositor mexicano. No es por nada Pepe Aguilar, pero cuide a su princesa porque no tiene buena fama el joven, dicen que le tira el perro a todo lo que se mueve”, se lee en la publicación de la cuenta.

Gussy por su trabajo ha conseguido premios Spotify, Billboard y Latin Grammy, pues ha formado parte de éxitos como De los besos que te di, de Christian Nodal; A las cuántas decepciones, de Calibre 50; Esta noche se me olvida, interpretada por Julión Álvarez; y No te contaron mal, entre al rededor de 100 canciones más que lo han llevado a destacar en la industria.

Tan solo en la página de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) se pueden encontrar alrededor de 65 de sus obras. Sin embargo, algunos internautas han señalado que el compositor lleva años de relación con una mujer de nombre Itzel. Al momento ni Ángela ni Gussy han declarado algo al respecto de las fotografías donde se les ve muy juntos e incluso con sus labios muy de cerca.

Gussy Lau habría sido el hombre que le envió mil rosas a Ángela antes de su presentación en concierto, recientemente (Foto: Instagram/@premiodelaradio) Gussy Lau habría sido el hombre que le envió mil rosas a Ángela antes de su presentación en concierto, recientemente (Foto: Instagram/@premiodelaradio)

Y es que hace algunos días, la hija de Pepe Aguilar reveló durante una entrevista que un pretendiente le había enviado más de mil rosas a su hotel y a su concierto que es parte de su gira Mexicana enamorada por Estados Unidos. Pese a que en ese momento se negó a hablar de la identidad del misterioso galán, ahora se habría revelado que se trata de René Humberto Lau Ibarra.

Gussy Lau también es el compositor del más grande éxito de Ángela Aguilar, con el que se dio a conocer masivamente en el medio musical: Ahí donde me ven. Originario de Culiacán, Sinaloa, es hijo de padre coreano y madre sinaloense, y comenzó a trabajar con Pepe Aguilar desde marzo del año pasado, cuando el cantante lo presentó en uno de sus videos de YouTube.

Además de los premios que ha ganado por su trabajo musical, el joven músico también ha recibido galardones locales como Mocoritense distinguido, Granito de oro y Mentes ganadoras.

