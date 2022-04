Eugenio Derbez confirma veto, pero no por entrevista a la competencia: “piénsenle”

Por: El Universal.

Ciudad de México., a 6 de abril del 2022.- A través de un video que publicó en su cuenta de oficial de Twitter, el actor aclaró que no fue por haber dado entrevistas a la empresa rival, TV Azteca.

“He estado leyendo muchas notas que me han llegado, en donde dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca; eso es falso. Yo he dado entrevistas en TV Azteca desde que estaba en Televisa, llevo años y años dando entrevistas y nunca me han vetado por eso, eso no es el motivo”, aseguró.

También señaló que no había detallado lo que sucedió porque nadie se lo preguntó, y aunque no quiso ahondar en detalles, enfatizó que era “obvio” el motivo.

“También se dice por ahí que no he aclarado el punto, no lo aclaré porque nadie me preguntó, todo el mundo asumió que era por una entrevista a TV Azteca, cosa que la he dado a toda mi vida y no, no fue por eso, la razón no se dice abiertamente, pero creo es más que obvia, ¡piénsenle!”, expresó.

