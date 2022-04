Conductores de programa de espectáculos aseguran que Yalitza Aparicio no es maestra

Por: Milenio

Ciudad de México., a 5 de abril del 2022.- Yalitza Aparicio, famosa activista y actriz que saltó a la fama tras protagonizar en la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, enfrenta una nueva polémica que como es común: no buscó.

Conductores de un programa de espectáculos pusieron en duda que sea maestra, pues aseguraron que no aparece su cédula profesional en el registro de la Secretaría de Educación Público (SEP).

Fueron los conductores del programa ‘Chisme No Like’, quienes acusaron que al parecer Yalitza Aparicio no es maestra como lo ha revelado en diversas ocasiones. ¿Qué dijeron sobre la también activista originaria de Tlaxiaco, Oaxaca?

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, la cédula profesional de la actriz no aparece en la SEP: “Siempre dijo Yalitza Aparicio que era maestra. Todo mundo sabe que era maestra. Qué malos que son. Hay un método para saberlo”, dijo Ceriani. Por su parte Elisa Beristain explicó que se dieron a la tarea de buscar su acta de nacimiento para corroborar sus datos en el registro de la SEP.

“Nosotros fuimos a buscar el registro. La SEP es en donde se comprueba, pensamos que tal vez su nombre era incorrecto y nos dimos a la tarea de sacar su acta de nacimiento…. A lo mejor no le dio tiempo de sacar sus papeles.

Es importante que lo aclares Aparicio…”, informó. “Esto fue motivación del público…”, aclaró el periodista.

Con algunas pruebas, los periodistas pidieron que ojalá Yalitza se comunique con ellos para aclarar la situación.

Fans defienden a Yalitza Aparicio Sin embargo, los internautas no dudaron en defender a la famosa. Criticaron a los presentadores del programa y resaltaron que un título no define a las personas. Además enumeraron las razones por las que a veces no se logra tener una cédula: “Ustedes se dicen reporteros y no lo son qué importa que Yalitza diga que es maestra no a matado a nadie porque desprestigiar a las personas. Están buscando que muchos.

Nos desuscribamos”; “Para sacar un título se necesita tiempo, cuando no se tramito al estar terminando de estudiar una profesión”; “si Yalitza no ha realizado el trámite de su cédula profesional es lógico que el título no lo encuentren en el sistema”; “Ya bajen a Yalitza de su pedestal”; “Yo creo ella no tenía dinero para comprar el título porque hay muchos gente estudian una carrera pero y después no tienes dinero para comprar un título pero ahora creo que yalitza ya no lo necesita”, se lee entre las reacciones.

