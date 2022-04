Asegura Gustavo Madero que reforma Político-Electoral de AMLO “no va a pasar”

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 4 de marzo del 2022.- El senador por Chihuahua, Gustavo Madero Muñoz aseveró que la iniciativa de Reforma promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “no va pasar” en el Senado de la República.

La Reforma Electoral de la que ha hablado López Obrador durante las “Mañaneras”, es una reforma en la cual se concentra más el poder y se debilita a los órganos autónomos que fungen como árbitros, es decir, en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que se traduce en un evidente retroceso, refirió Madero Muñoz.

Madero Muñoz aseveró que esta reforma “se encuentra tan mal hecha que, es imposible de que pase, después de la elección que tuvimos, a Morena perdió muchos diputados y para poder tener una mayoría calificada le faltan 56 votos, por ese motivo, no habría manera de que esa reforma pasara en la Cámara de Senadores”.

Sin embargo, la creación de esta reforma por parte de López Obrador nos habla de un presidente que esta muy desesperado y que se encuentra buscando la manera de “debilitar a los órganos autónomos a través del desprestigio y eso es lo que nos une a toda la oposición”.

Por ese motivo, “no creemos en la revocación de mandato, creemos que lo que debemos de hacer es dejar exhibido que esto es una estrategia del presidente para seguir haciendo campaña y polarizando al país y debilitando al INE y eso es lo que no debemos de permitir”, refirió Madero Muñoz.

Tristemente, el presidente ha logrado que los mexicanos estemos muy polarizados y divididos entre los que quieren y le creen a Andrés Manuel y los que no le creemos y creemos que va por el camino equivocado, pero lo hace desde la Presidencia con un discurso con mucha descalificación y mucho odio, él habla de “mis enemigos, pero la verdad es que no somos enemigos, pensamos distinto y proponemos cosas diferentes, pero no somos sus enemigos”, concluyó el senador por Chihuahua.

